Телевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 40A5S RU 40" Full HD QLED & DLED Black 2026
Hisense с диагональю 40 дюймов — это компактный и стильный телевизор, который легко впишется даже в небольшую гостиную или спальню. Яркий QLED-экран с разрешением 1920x1080 подарит насыщенное и чёткое изображение, а частота обновления 60 Гц обеспечит плавность динамичных сцен. Благодаря поддержке Smart TV и Wi-Fi, возможности развлечений становятся шире: любимые фильмы, сериалы и приложения всегда под рукой. Операционная система HomeOS делает управление интуитивным, а минимальный набор разъёмов позволит подключать нужные устройства, не перегружая пространство проводами. Модель Hisense 2026 года — современное решение для тех, кто ценит удобство и качество картинки без излишеств и лишнего энергопотребления: 70 Вт — телевизор экономичен и не увеличит ваши расходы на электроэнергию.
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