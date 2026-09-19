Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный
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Аксессуары для Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 43" 43PU11TC-SM черный
Телевизор Polarline 43" – это современное решение для вашего домашнего кинотеатра. Данная модель, выпущенная в 2019 году, сочетает в себе множество функций, обеспечивающих комфортный просмотр контента. Телевизор оснащен 43-дюймовым экраном, который идеально подходит для гостиных и спален, предлагая оптимальный размер изображения. С ОС Android TV и поддержкой Smart TV вы получаете доступ к широкому спектру приложений и потоковых сервисов, что обеспечивает разнообразие в выборе контента. Встроенный Wi-Fi модуль обеспечивает удобное подключение к интернету без необходимости в дополнительных проводах. Polarline оборудован тремя HDMI и двумя USB портами, что позволяет подключить сразу несколько устройств, таких как игровая консоль, Blu-ray плеер или дополнительное аудиооборудование. Аудиосистема с выходной мощностью 16 Вт предлагает чистый звук, дополняющий визуальное восприятие. С весом без подставки всего 7,1 кг и стандартом крепления VESA 200x100, этот телевизор легко установить на стену, чтобы сэкономить пространство в комнате. Энергопотребление устройства составляет 70 Вт, что делает его достаточно экономичным в использовании. Будь то вечерние сеансы кино или дневные видеоигры, телевизор Polarline предоставляет качественное изображение с частотой обновления 50 Гц, что обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен. Наслаждайтесь комфортом и многофункциональностью с телевизором Polarline.
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