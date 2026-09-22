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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный

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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 3
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 8
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 14
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 23
Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 24
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 2
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  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 13
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  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 16
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  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 20
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 21
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 22
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 23
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 24
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 25
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 26
  • Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43&quot; 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - фото 27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 990 руб. 
Начислим 368 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 730153
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный
22 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, ножки, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео), CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
85
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
1.05х0.63х0.11
Вес, кг.
8.3

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный

Телевизор Hyundai H?LED43BU7012 — современный 4KUltraHD смарт?телевизор на платформе YaOS, сочетающий высокое качество изображения, интеллектуальные функции и лаконичный дизайн. Ультратонкий чёрный корпус органично впишется в любой интерьер, а VA?матрица обеспечивает отличную яркость, контрастность и быстрое время отклика пикселя. Дисплей с разрешением 3840?2160 пикселей (4K), частотой обновления 60Гц и широкими углами обзора до 178° по вертикали и горизонтали передаёт плавное, детализированное и динамичное изображение.Управление телевизором максимально удобно благодаря голосовому помощнику «Алиса»: достаточно нажать одну кнопку на пульте ДУ — встроенный микрофон позволит управлять медиаконтентом с помощью голосовых команд. Производительность устройства обеспечивает мощный процессор Amlogic, 2ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти — это гарантирует быструю работу без задержек и достаточно места для приложений.Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта HDMI и USB?порт для чтения данных с флеш?накопителей. Звуковое сопровождение создают два стереодинамика мощностью по 10Вт каждый с поддержкой технологии DolbyDigital, обеспечивающей объёмное и чистое звучание.Hyundai H?LED43BU7012 — это оптимальное сочетание передовых технологий, функциональности для комфортного просмотра контента.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Пульт, ножки, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
108
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео), CI+/PCMCIA, RJ-45 (Ethernet)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
85
Страна производитель
Беларусь
Описание
Телевизор Hyundai H?LED43BU7012 — современный 4KUltraHD смарт?телевизор на платформе YaOS, сочетающий высокое качество изображения, интеллектуальные функции и лаконичный дизайн. Ультратонкий чёрный корпус органично впишется в любой интерьер, а VA?матрица обеспечивает отличную яркость, контрастность и быстрое время отклика пикселя. Дисплей с разрешением 3840?2160 пикселей (4K), частотой обновления 60Гц и широкими углами обзора до 178° по вертикали и горизонтали передаёт плавное, детализированное и динамичное изображение.Управление телевизором максимально удобно благодаря голосовому помощнику «Алиса»: достаточно нажать одну кнопку на пульте ДУ — встроенный микрофон позволит управлять медиаконтентом с помощью голосовых команд. Производительность устройства обеспечивает мощный процессор Amlogic, 2ГБ оперативной и 32ГБ встроенной памяти — это гарантирует быструю работу без задержек и достаточно места для приложений.Для подключения внешних устройств предусмотрены два порта HDMI и USB?порт для чтения данных с флеш?накопителей. Звуковое сопровождение создают два стереодинамика мощностью по 10Вт каждый с поддержкой технологии DolbyDigital, обеспечивающей объёмное и чистое звучание.Hyundai H?LED43BU7012 — это оптимальное сочетание передовых технологий, функциональности для комфортного просмотра контента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Hyundai H-LED43BU7012 43" 4K Ultra HD LED Smart YaOS Frameless черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22990 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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