Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
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Характеристики
Описание товара Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
Телевизор 32 дюйма Samsung UE32H5000FUXRU HD предлагает отличное решение для дома или кухни благодаря удобному размеру диагонали 81 см. Модель оснащена современной жк матрицей с разрешением HD, что обеспечивает четкое изображение и хорошие углы обзора. Благодаря встроенному smart tv на базе Tizen OS вы сможете смотреть любимые фильмы, сериалы и видео на популярных платформах с интернетом, включая ютубом. Поддержка wifi позволяет легко подключаться к сети без лишних проводов, а также использовать дополнительные функции через смартфон или телефона. Умный телевизор поддерживает частоту обновления 60 гц, что делает просмотр динамичных сцен комфортным для глаз. LED панель обеспечивает яркую картинку и экономичное энергопотребление — всего 60 ватт в рабочем режиме. Для подключения внешних устройств предусмотрены разъемы HDMI и USB Type-A, что дает возможность воспроизводить контент прямо с флешки или других источников. Оптический аудиовыход S/PDIF позволит получить качественный звук при подключении к акустике. Данный тв легко устанавливается на стену благодаря поддержке настенный крепления VESA 200x200 мм или размещается на боковой подставке по вашему выбору. Телевизор smart отличается компактными размерами (ширина около 73 см) и небольшим весом — это идеальный вариант как для гостиной, так и для небольшой спальни или кухни. Жк экран подходит тем, кто ищет маленький или кухонный телек без лишних сложностей. Встроенные тюнеры DVB-T2 и DVB-C позволяют принимать цифровое эфирное и кабельное телевидение без дополнительных приставок. Поддержка HDR10+ расширяет возможности просмотра контента с насыщенными цветами и глубокой детализацией даже при стандартном разрешении HD. Система smart работает быстро за счет оптимизированной операционной системы Tizen OS — удобно управлять всеми функциями через пульт дистанционного управления.
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Достоинства:
Комментарий:
Телевизор покупался для пожилого человека , тк очень удобный пульт , настроился быстро.Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор! Зарегистрировались в аккаунте Самсунг,полёт нормальный... ещё не пробовали подключить спутниковое ТВ и цивровое ТВ,подключим дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
телевизор неплохой, но не очень понравилось меню при включении, неудобно и непривычно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая насыщенность цветов. Легкая настройка. Единственное что нет возможности подключить к умному дому. Не находит приложение данный телевизор. Но все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось, недорого, показывает отлично, хорошо, что заказали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Мы все восторге. Все работает. Пришёл целый. И доставка быстрая. Спасибки огромное!
Достоинства:
Комментарий:
Норм на кухню самое то,всё работает,без приставки 20 каналов установило
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор понравился: картинка отличная, звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, легкий телевизор. Настройка простая и быстрая. Главное создать учетную запись, а дальше все, как по маслу! Яркая картинка, хороший звук. Покупкой довольна. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Приложения устанавливаются без проблем. Ловите хорошую цену))
Достоинства:
Комментарий:
хороший но подключить тяжело для людей пожилого возраста
Достоинства:
Комментарий:
Покупали телевизор для пожилого человека, который никак не может совладать со смарт тв и прочим винегретом, который сейчас пошел в телеках абсолютно юзер не фрэндли. При подключении центральной антенны настраиваются каналы и кнопки позволяют выбирать основные каналы. Единственный момент - после включения тв нужно ждать примерно 10 секунд до момента, когда можно начинать управлять каналами. Но эффект - как у старых телевизоров, когда просто нажатием цифры на пульте выбирался канал. И это очень круто. Пенсионер счастлив. Поэтому всем кто хочет купить тв для престарелых родственников/близких - точно можно рекомендовать. Все остальные функции с выбором кинопоисков итп итд для более продвинутых пользователей также присутствуют. Вобщем за свои деньги просто топ.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор оригинал, новый, пришёл целым, работает хорошо , картинка норм НО так как он не сертифицирован для России вы не скачаете на него ни одно приложение кроме уже установленных, Самсунг стор нет,поиска нет, я подключил домашний интернет и для просмотра тв мне надо скачать программу провайдера но этого сделать нельзя. По сути использовать как монитор или покупать подписки у заблаговременно кем то установленных всем известных онлайн кинотеатров
Отзывы о товаре Телевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор покупался для пожилого человека , тк очень удобный пульт , настроился быстро.Покупкой довольна.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор! Зарегистрировались в аккаунте Самсунг,полёт нормальный... ещё не пробовали подключить спутниковое ТВ и цивровое ТВ,подключим дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
телевизор неплохой, но не очень понравилось меню при включении, неудобно и непривычно
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая насыщенность цветов. Легкая настройка. Единственное что нет возможности подключить к умному дому. Не находит приложение данный телевизор. Но все устраивает.
Достоинства:
Комментарий:
Всё понравилось, недорого, показывает отлично, хорошо, что заказали.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Мы все восторге. Все работает. Пришёл целый. И доставка быстрая. Спасибки огромное!
Достоинства:
Комментарий:
Норм на кухню самое то,всё работает,без приставки 20 каналов установило
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор понравился: картинка отличная, звук хороший.
Достоинства:
Комментарий:
Красивый, легкий телевизор. Настройка простая и быстрая. Главное создать учетную запись, а дальше все, как по маслу! Яркая картинка, хороший звук. Покупкой довольна. Спасибо.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор. Приложения устанавливаются без проблем. Ловите хорошую цену))
Достоинства:
Комментарий:
хороший но подключить тяжело для людей пожилого возраста
Достоинства:
Комментарий:
Покупали телевизор для пожилого человека, который никак не может совладать со смарт тв и прочим винегретом, который сейчас пошел в телеках абсолютно юзер не фрэндли. При подключении центральной антенны настраиваются каналы и кнопки позволяют выбирать основные каналы. Единственный момент - после включения тв нужно ждать примерно 10 секунд до момента, когда можно начинать управлять каналами. Но эффект - как у старых телевизоров, когда просто нажатием цифры на пульте выбирался канал. И это очень круто. Пенсионер счастлив. Поэтому всем кто хочет купить тв для престарелых родственников/близких - точно можно рекомендовать. Все остальные функции с выбором кинопоисков итп итд для более продвинутых пользователей также присутствуют. Вобщем за свои деньги просто топ.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор оригинал, новый, пришёл целым, работает хорошо , картинка норм НО так как он не сертифицирован для России вы не скачаете на него ни одно приложение кроме уже установленных, Самсунг стор нет,поиска нет, я подключил домашний интернет и для просмотра тв мне надо скачать программу провайдера но этого сделать нельзя. По сути использовать как монитор или покупать подписки у заблаговременно кем то установленных всем известных онлайн кинотеатров