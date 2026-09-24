Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 070 руб.
В наличии
Код товара: 699342
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19 070 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт, гарантийный талон
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
96х60х18
Вес, кг.
8.1
Описание товара Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Телевизор Digma с диагональю 43 дюйма — удобный формат для просмотра фильмов, сериалов и другого контента. Поддержка Smart TV на базе Android TV открывает возможности смарт-просмотра, а встроенный Wi?Fi обеспечивает беспроводное подключение к сети. Аудиосистема общей мощностью 16 Вт создаёт выразительное звучание. Энергопотребление при работе составляет 70 Вт. Три HDMI-разъёма позволяют подключать несколько внешних устройств, а возможность крепления на стену по стандарту VESA 200?200 помогает рационально организовать пространство.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт, гарантийный талон
Цвет
серый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
70
Страна производитель
Беларусь
Телевизор Digma с диагональю 43 дюйма — удобный формат для просмотра фильмов, сериалов и другого контента. Поддержка Smart TV на базе Android TV открывает возможности смарт-просмотра, а встроенный Wi?Fi обеспечивает беспроводное подключение к сети. Аудиосистема общей мощностью 16 Вт создаёт выразительное звучание. Энергопотребление при работе составляет 70 Вт. Три HDMI-разъёма позволяют подключать несколько внешних устройств, а возможность крепления на стену по стандарту VESA 200?200 помогает рационально организовать пространство.
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Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV – стоимость товара 19070 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal темно-серебристый/серый 4K Ultra HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV