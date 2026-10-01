Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 250 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 743048
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.75х0.15
Вес, кг.
11.7
Описание товара Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD
Телевизор Sber с диагональю 50 дюймов — заметный экран для комфортного просмотра фильмов, передач и другого контента. Поддержка стандарта HDTV 2160p (4K UHD) обеспечивает высокую детализацию изображения, а Smart TV на операционной системе «Салют ТВ» открывает доступ к умным функциям телевизора. Суммарная мощность аудиосистемы 20 Вт помогает наполнить комнату звуком без дополнительного оборудования. Телевизор выпущен в 2023 году и подходит как для установки на тумбу, так и для настенного размещения благодаря креплению стандарта VESA 200?200.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 20 300 руб.5075 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" DLED 4K UHD SALUT SMART 43LU5030T
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 510 руб.5128 руб. в СплитТелевизор ASANO 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43LU5011T
-
В наличииЦена 20 510 руб.5128 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" DLED 4K UHD WHITE SALUT SMART 43U691T
-
В наличииЦена 20 780 руб.5195 руб. в СплитТелевизор SBER 43" SDX-43UQ6033
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43 2026 (L43MB-AFRU) черный DLED FHD 60Hz ...
-
В наличииЦена 21 240 руб.5310 руб. в СплитТелевизор LED Digma 43" DM-LED43UBB40 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 21 940 руб.5485 руб. в СплитТелевизор LG 32" 32LQ63806LC белый
-
В наличииЦена 22 130 руб.5533 руб. в СплитТелевизор 32" LG 32LQ63506LA.ARUG
-
В наличииЦена 22 130 руб.5533 руб. в СплитТелевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
-
В наличииЦена 22 510 руб.5628 руб. в СплитТелевизор LG LCD 32" 32LQ63806LC.ARU
-
В наличииЦена 22 730 руб.5683 руб. в СплитТелевизор Samsung QE32Q5FAAUXPY 32" QLED FULL HD черный
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, Bluetooth, 3 x HDMI, 2 x USB, коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Страна производитель
Китай
Телевизор Sber с диагональю 50 дюймов — заметный экран для комфортного просмотра фильмов, передач и другого контента. Поддержка стандарта HDTV 2160p (4K UHD) обеспечивает высокую детализацию изображения, а Smart TV на операционной системе «Салют ТВ» открывает доступ к умным функциям телевизора. Суммарная мощность аудиосистемы 20 Вт помогает наполнить комнату звуком без дополнительного оборудования. Телевизор выпущен в 2023 году и подходит как для установки на тумбу, так и для настенного размещения благодаря креплению стандарта VESA 200?200.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 50", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, Большие, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, TCL со Smart-TV, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-50U4124 Салют ТВ Frameless черный LED 50" 4K Ultra HD