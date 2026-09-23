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Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный

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Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 1
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 2
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Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 4
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 5
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 6
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 7
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 8
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 9
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 10
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 11
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 12
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 13
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 14
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 15
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 16
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 17
Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 1
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 2
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 3
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 4
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 5
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 6
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 7
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 8
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 9
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 10
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 11
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 12
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 13
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 14
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 15
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 16
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 17
  • Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32&quot; LED HD черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 420 руб. 
Начислим 311 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737896
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный
19 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
48
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, см
80х50х15
Вес, кг.
8.2

Описание товара Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный

LG 32LB650B6LA — это 32-дюймовый HD-телевизор с частотой обновления 60 Гц на платформе webOS 26 с процессором Alpha 5 AI Gen9. Модель поддерживает HDR10 Pro, технологию AI Sound Pro (виртуальный звук 9.1.2) и оснащена акустикой 2?5 Вт. Телевизор оснащен двумя портами HDMI, одним портом USB 2.0, Ethernet, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3. Базовый Smart TV с голосовым управлением для кухни или детской.

Отзывы о товаре Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
48
Страна производитель
Индонезия
Описание
LG 32LB650B6LA — это 32-дюймовый HD-телевизор с частотой обновления 60 Гц на платформе webOS 26 с процессором Alpha 5 AI Gen9. Модель поддерживает HDR10 Pro, технологию AI Sound Pro (виртуальный звук 9.1.2) и оснащена акустикой 2?5 Вт. Телевизор оснащен двумя портами HDMI, одним портом USB 2.0, Ethernet, двухдиапазонным Wi-Fi и Bluetooth 5.3. Базовый Smart TV с голосовым управлением для кухни или детской.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LG 32LB650B6LA.ARUG 32" LED HD черный - по цене 19420 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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