Телевизор LEFF 32" 32H250T
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 200 руб.
В наличии
Код товара: 587100
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 200 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
SCART, компонентный YPbPr, антенный вход, VGA (D-Sub), композитный mini AV
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х49х12
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор LEFF 32" 32H250T
Телевизор LED Leff 32H250T оснащен -32 дюймовым экраном (размер диагонали в сантиметрах – 80). Модель подойдет для оснащения комнат средних размеров. Разрешение экрана телевизора (1366x768) соответствует формату HD. Стоит отметить и широкие углы обзора – 178° по горизонтали и вертикали. Просмотр почти из любой точки помещения будет комфортным. Особенно это важно при установке телевизора на кухне.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
SCART, компонентный YPbPr, антенный вход, VGA (D-Sub), композитный mini AV
Выходы
аудио S/PDIF (коаксиальный)
Поддержка HDR
есть
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Развернуть
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
36
Страна производитель
Китай
Телевизор LED Leff 32H250T оснащен -32 дюймовым экраном (размер диагонали в сантиметрах – 80). Модель подойдет для оснащения комнат средних размеров. Разрешение экрана телевизора (1366x768) соответствует формату HD. Стоит отметить и широкие углы обзора – 178° по горизонтали и вертикали. Просмотр почти из любой точки помещения будет комфортным. Особенно это важно при установке телевизора на кухне.
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Телевизор LEFF 32" 32H250T - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9200 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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