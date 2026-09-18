Телевизор Polarline 32PL13TC
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 275722
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х35х8
Вес, кг.
4.78
Описание товара Телевизор Polarline 32PL13TC
Телевизор Polarline 32PL13TC черный станет центральным элементом вашей гостиной, а также прекрасно впишется в интерьер спальни или кабинета. Матрица, использующаяся в данной модели, отлично сохраняет качество передаваемой картинки.
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Телевизор Polarline 32PL13TC черный станет центральным элементом вашей гостиной, а также прекрасно впишется в интерьер спальни или кабинета. Матрица, использующаяся в данной модели, отлично сохраняет качество передаваемой картинки.
Телевизор Polarline 32PL13TC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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