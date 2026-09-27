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Телевизор Asano 32" 32LH1020S купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 32" 32LH1020S

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1020S - фото 1
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1020S - фото 2
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1020S - фото 3
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1020S - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290145
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Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LH1020S



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
80х50х12
Вес, кг.
5.2

Описание товара Телевизор Asano 32" 32LH1020S

ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH1020S выполнена в черном цвете, обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), родительским контролем, гостиничным режимом.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LH1020S




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Описание
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH1020S выполнена в черном цвете, обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), родительским контролем, гостиничным режимом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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