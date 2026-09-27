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Телевизор Asano 32" 32LH7010T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 32" 32LH7010T

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
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  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7010T - фото 5
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH7010T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 290140
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Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LH7010T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
Dolby Digital, стереозвук
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH7010T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, SCART, USB Type-A x 2, вход HDMI, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
78х50х12
Вес, кг.
5.3

Описание товара Телевизор Asano 32" 32LH7010T

ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 81 см. Модель Asano 32LH7010T обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android 7.0, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, режимом отеля, тремя портами HDMI 1.4 и двумя портами USB 2.0.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LH7010T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
Dolby Digital, стереозвук
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH7010T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Развернуть
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, SCART, USB Type-A x 2, вход HDMI, вход HDMI x 3, вход VGA, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Описание
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 81 см. Модель Asano 32LH7010T обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android 7.0, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, режимом отеля, тремя портами HDMI 1.4 и двумя портами USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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