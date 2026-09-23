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Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32" LED YaOS Frameless HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32" LED YaOS Frameless HD черный

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Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 1
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 2
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 3
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 4
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 5
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 6
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 7
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 8
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 9
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 10
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 11
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 12
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 13
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 14
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 15
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 16
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 17
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 18
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 19
Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 1
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 2
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 3
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 4
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 5
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 6
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 7
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 8
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 9
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 10
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 11
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 12
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 13
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 14
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 15
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 16
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 17
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 18
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 19
  • Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32&quot; LED YaOS Frameless HD черный - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737910
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Характеристики

Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
5.29

Описание товара Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32" LED YaOS Frameless HD черный

Hyundai с 32-дюймовым экраном — идеальный выбор для тех, кто ценит компактность без компромиссов в функциональности. Технология Direct LED обеспечивает яркое и равномерное изображение, а частота 60 Гц делает просмотр плавным и приятным даже в динамичных сценах. Разрешение 720p (HDTV) поддержит любимые фильмы и передачи в HD-качестве. Благодаря платформе Яндекс ТВ с функциями Smart TV и поддержкой Wi-Fi вы легко найдёте новый контент и сможете управлять просмотром по своему вкусу. Умеренное энергопотребление — всего 40 Вт — позволяет экономить на счётах. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x200 делает его ещё практичнее для любого интерьера.

Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED32BS5012 32" LED YaOS Frameless HD черный




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Характеристики
Бренд
HYUNDAI
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, композитный (видео)
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
40
Страна производитель
Беларусь
Описание
Hyundai с 32-дюймовым экраном — идеальный выбор для тех, кто ценит компактность без компромиссов в функциональности. Технология Direct LED обеспечивает яркое и равномерное изображение, а частота 60 Гц делает просмотр плавным и приятным даже в динамичных сценах. Разрешение 720p (HDTV) поддержит любимые фильмы и передачи в HD-качестве. Благодаря платформе Яндекс ТВ с функциями Smart TV и поддержкой Wi-Fi вы легко найдёте новый контент и сможете управлять просмотром по своему вкусу. Умеренное энергопотребление — всего 40 Вт — позволяет экономить на счётах. Возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x200 делает его ещё практичнее для любого интерьера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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