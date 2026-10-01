Телевизор Starwind SW-LED32SG305 черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720р (HD)
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 890 руб.
В наличии
Код товара: 619676
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Загружаем...
12 890 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
компонентный, композитный, коаксиальный, HDMIx3, USBx2, антенный x2, RJ-45
Выходы
выход на наушники
Особенности звука
Dolby Digital, Dolby Pulse
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
1366x 68
Серия
Starwind SW-LED32SG305
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
компонентный, композитный, коаксиальный, HDMIx3, USBx2, антенный x2, RJ-45, выход на наушники
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
75х47х11
Вес, кг.
9.2
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED32SG305 черный
Умный телевизор Starwind 32"" SW-LED32SG305 обеспечивает качественную картинку и удобный доступ к стриминговым площадкам. Благодаря современной операционной системе от Яндекс.ТВ девайс может управляться голосом. В этом ему помогает виртуальный ассистент Алиса. Она не только быстро находит необходимый мультимедийный контент, но и умеет выполнять ряд полезных команд. Достаточно нажать на пульте ДУ, идущем в комплекте, соответствующую кнопку и произнести то, что должна сделать Алиса. Экран прибора выводит изображение в формате HD с разрешением до 1366х768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Его диагональ 32 дюйма, а сам дисплей выполнен в безрамочном дизайне с углами обзора, достигающими 178 градусов.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
компонентный, композитный, коаксиальный, HDMIx3, USBx2, антенный x2, RJ-45
Выходы
выход на наушники
Особенности звука
Dolby Digital, Dolby Pulse
Поддержка DLNA
да
Разрешение, пикселей
1366x 68
Серия
Starwind SW-LED32SG305
Тип экрана
ЖК LED
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Развернуть
Тип матрицы
Led
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс.ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Разъемы аудио- / видеовходы
компонентный, композитный, коаксиальный, HDMIx3, USBx2, антенный x2, RJ-45, выход на наушники
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Умный телевизор Starwind 32"" SW-LED32SG305 обеспечивает качественную картинку и удобный доступ к стриминговым площадкам. Благодаря современной операционной системе от Яндекс.ТВ девайс может управляться голосом. В этом ему помогает виртуальный ассистент Алиса. Она не только быстро находит необходимый мультимедийный контент, но и умеет выполнять ряд полезных команд. Достаточно нажать на пульте ДУ, идущем в комплекте, соответствующую кнопку и произнести то, что должна сделать Алиса. Экран прибора выводит изображение в формате HD с разрешением до 1366х768 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Его диагональ 32 дюйма, а сам дисплей выполнен в безрамочном дизайне с углами обзора, достигающими 178 градусов.
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Купить Телевизор Starwind SW-LED32SG305 черный - по цене 12890 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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