Телевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
**Телевизор LED HISENSE 32A4S RU: качественный просмотр контента в HD-разрешении** Погрузитесь в мир ярких и чётких изображений с телевизором HISENSE 32A4S RU! Диагональ экрана — 32 дюйма, разрешение — 1366?768 пикселей (HD), что обеспечивает отличное качество картинки. **Почему стоит выбрать HISENSE 32A4S RU?** * **Поддержка HDR:** наслаждайтесь насыщенными цветами и глубокими оттенками благодаря поддержке технологии HDR. * **SmartTV и Wi-Fi:** подключайтесь к интернету и используйте различные онлайн-сервисы прямо с телевизора. * **Голосовой помощник Vidaa Voice:** управляйте телевизором с помощью голосовых команд — удобно и современно. * **Игровой режим:** получите преимущество в играх благодаря специальному режиму, который оптимизирует изображение и звук. * **Возможность записи видео:** записывайте любимые передачи и фильмы, чтобы посмотреть их позже. **Технические характеристики:** * тип экрана: LED; * тип подсветки: DLED; * частота обновления: 60 Гц; * конфигурация аудиосистемы: 2.0; * количество HDMI-портов: 2; * количество USB-портов: 1; * слот Common Interface (CI): CI+; * крепление VESA: 100x100; * цвет корпуса: чёрный; * дополнительные функции: защита от детей. Телевизор HISENSE 32A4S RU — это отличное решение для тех, кто ищет качественный и функциональный телевизор по доступной цене.
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