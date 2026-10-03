Телевизор Asano 40" 40LF1030S
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб.
В наличии
Код товара: 290139
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
15 150 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Аксессуары для Телевизор Asano 40" 40LF1030S
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В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
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В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Размеры в упаковке, см
96х60х12
Вес, кг.
7.8
Описание товара Телевизор Asano 40" 40LF1030S
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства.
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ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор Asano 40" 40LF1030S - стоимость товара 15150 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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