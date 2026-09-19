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Телевизор Asano 40" 40LF1110T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 40" 40LF1110T

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Телевизор Asano 40&quot; 40LF1110T - фото 2
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
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  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF1110T - фото 2
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF1110T - фото 3
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF1110T - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350741
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Аксессуары для Телевизор Asano 40" 40LF1110T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Asano 40LF1110T
Тип экрана
Direct LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставка, пульт, батарейки AAA - 2 шт, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х59х12
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Asano 40" 40LF1110T

Asano 40LF1110T — это телевизор с диагональю 40 дюймов, обладающий отличным качеством изображения. LED подсветка обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран обладает разрешением FULL HD — 1920х1080 пикселей, яркостью 280 кд/м2 и высокой контрастностью 5000:1. Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2, мультимедийный плеер, гостиничный режим, функции телетекста и родительского контроля. У телевизора одна металлическая подставка, что поможет установить его даже на узкую тумбу.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 40" 40LF1110T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
Asano 40LF1110T
Тип экрана
Direct LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, подставка, пульт, батарейки AAA - 2 шт, инструкция
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
Asano 40LF1110T — это телевизор с диагональю 40 дюймов, обладающий отличным качеством изображения. LED подсветка обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран обладает разрешением FULL HD — 1920х1080 пикселей, яркостью 280 кд/м2 и высокой контрастностью 5000:1. Телевизор имеет встроенный цифровой тюнер DVB T2, мультимедийный плеер, гостиничный режим, функции телетекста и родительского контроля. У телевизора одна металлическая подставка, что поможет установить его даже на узкую тумбу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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