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Телевизор Polarline 40PL51TC купить с доставкой в Москве
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Телевизор Polarline 40PL51TC

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Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 1
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Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 7
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Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 10
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Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 12
Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 13
Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 14
Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 15
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Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2018
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
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  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 3
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  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 5
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 6
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 7
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 8
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 9
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 10
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 11
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 12
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 13
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 14
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 15
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 16
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 17
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 18
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 19
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 20
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 21
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 22
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 23
  • Телевизор Polarline 40PL51TC - фото 24
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 208574
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Аксессуары для Телевизор Polarline 40PL51TC



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2018
Комплектация
кабель питания, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), компонентный, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
58
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.1
Вес, кг.
7.9

Описание товара Телевизор Polarline 40PL51TC

Polarline — это телевизор с крупной диагональю 40 дюймов (102 см) и насыщенным черным корпусом, который станет настоящим центром вашей гостиной или спальни. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) картинка выглядит детализировано и чётко, а современная Direct LED-подсветка обеспечивает равномерную яркость по всему экрану. Три HDMI-порта дают свободу подключения — можно одновременно использовать приставку, медиаплеер и игровую консоль. Два USB-входа удобно использовать для фильмов или фото с флешки. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-T позволяют смотреть эфирные и кабельные каналы без дополнительных устройств. При весе всего 5,9 кг телевизор легко разместить даже на небольшой тумбе или полке. Polarline — это простое решение для качественного просмотра без лишних сложностей.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 40PL51TC




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2018
Комплектация
кабель питания, документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
50
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
12
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), компонентный, стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
58
Страна производитель
Россия
Описание
Polarline — это телевизор с крупной диагональю 40 дюймов (102 см) и насыщенным черным корпусом, который станет настоящим центром вашей гостиной или спальни. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) картинка выглядит детализировано и чётко, а современная Direct LED-подсветка обеспечивает равномерную яркость по всему экрану. Три HDMI-порта дают свободу подключения — можно одновременно использовать приставку, медиаплеер и игровую консоль. Два USB-входа удобно использовать для фильмов или фото с флешки. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-T позволяют смотреть эфирные и кабельные каналы без дополнительных устройств. При весе всего 5,9 кг телевизор легко разместить даже на небольшой тумбе или полке. Polarline — это простое решение для качественного просмотра без лишних сложностей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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