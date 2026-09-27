Телевизор Polarline 40PL51TC
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Аксессуары для Телевизор Polarline 40PL51TC
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 40PL51TC
Polarline — это телевизор с крупной диагональю 40 дюймов (102 см) и насыщенным черным корпусом, который станет настоящим центром вашей гостиной или спальни. Благодаря разрешению Full HD (1920x1080) картинка выглядит детализировано и чётко, а современная Direct LED-подсветка обеспечивает равномерную яркость по всему экрану. Три HDMI-порта дают свободу подключения — можно одновременно использовать приставку, медиаплеер и игровую консоль. Два USB-входа удобно использовать для фильмов или фото с флешки. Встроенные цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-T позволяют смотреть эфирные и кабельные каналы без дополнительных устройств. При весе всего 5,9 кг телевизор легко разместить даже на небольшой тумбе или полке. Polarline — это простое решение для качественного просмотра без лишних сложностей.
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Теги товара: 40", 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
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