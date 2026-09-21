Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб.
В наличии
Код товара: 699317
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13 970 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, упаковка, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
89х55х22
Вес, кг.
9
Описание товара Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
Телевизор BBK 40LEM-1033/FTS2C (B) с диагональю 40" подходит для просмотра фильмов, сериалов и телепередач в формате Full HD. Модель создаёт чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и технологии LED-подсветки. Этот телевизор ориентирован на пользователей, которым важны детализация картинки и функциональность в сочетании с современным дизайном.
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Бренд
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, упаковка, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Развернуть
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Телевизор BBK 40LEM-1033/FTS2C (B) с диагональю 40" подходит для просмотра фильмов, сериалов и телепередач в формате Full HD. Модель создаёт чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и технологии LED-подсветки. Этот телевизор ориентирован на пользователей, которым важны детализация картинки и функциональность в сочетании с современным дизайном.
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Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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