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Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

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Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 1
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 2
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 3
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 4
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 5
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 6
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 7
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 8
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 9
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 10
Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 1
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 2
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 3
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 4
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 5
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 6
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 7
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 8
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 9
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 10
  • Телевизор BBK 40&quot; 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 
Начислим 224 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 699317
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)
13 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, упаковка, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
89х55х22
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)

Телевизор BBK 40LEM-1033/FTS2C (B) с диагональю 40" подходит для просмотра фильмов, сериалов и телепередач в формате Full HD. Модель создаёт чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и технологии LED-подсветки. Этот телевизор ориентирован на пользователей, которым важны детализация картинки и функциональность в сочетании с современным дизайном.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS)




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, пульт ДУ, упаковка, инструкция
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Частота обновления, Гц
60
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, bluetooth, wi-fi
Развернуть
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор BBK 40LEM-1033/FTS2C (B) с диагональю 40" подходит для просмотра фильмов, сериалов и телепередач в формате Full HD. Модель создаёт чёткое изображение благодаря разрешению 1920x1080 пикселей и технологии LED-подсветки. Этот телевизор ориентирован на пользователей, которым важны детализация картинки и функциональность в сочетании с современным дизайном.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz DVB-T2 DVB-C DVB-S2 USB (RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 13970 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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