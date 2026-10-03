Телевизор Asano 40" 40LF7010T
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб.
В наличии
Код товара: 292760
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
16 820 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Asano 40" 40LF7010T
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Вес, кг.
8
Описание товара Телевизор Asano 40" 40LF7010T
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 100 см. Модель Asano 40LF7010T обладает экраном с разрешением 1920x1080 (FullHD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android 7.0, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, режимом отеля, тремя портами HDMI 1.4 и двумя портами USB 2.0.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 650 руб.4163 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)
-
В наличииЦена 16 860 руб.4215 руб. в СплитТелевизор LEFF 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40F691T
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 280 руб.4320 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED40BS5011 40" FULL HD LED Smart Google TV ...
-
В наличииЦена 17 290 руб.4323 руб. в СплитТелевизор ASANO 40" DLED FHD WHITE SALUT SMART 40LF5011T
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитТелевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный
-
В наличииЦена 17 420 руб.4355 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 17 430 руб.4358 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED40BS5012 YaOS Frameless черный LED 40" FU...
-
В наличииЦена 17 550 руб.4388 руб. в СплитТелевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB36 Салют ТВ Frameless Metal ч...
-
В наличииЦена 18 050 руб.4513 руб. в СплитТелевизор Sber SDX-43U5500DBA 43" LED Салют ТВ Frameless 4K Ultr...
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 240 руб.4560 руб. в СплитТелевизор Hyundai H-LED40BS5002(Smart,frameless)
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 100 см. Модель Asano 40LF7010T обладает экраном с разрешением 1920x1080 (FullHD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android 7.0, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, режимом отеля, тремя портами HDMI 1.4 и двумя портами USB 2.0.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор Asano 40" 40LF7010T - стоимость товара 16820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Asano 40" 40LF7010T