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Телевизор Asano 40" 40LF7010T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 40" 40LF7010T

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Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 3
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Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 1
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 2
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 3
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 4
  • Телевизор Asano 40&quot; 40LF7010T - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 820 руб. 
Начислим 270 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 292760
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Asano 40" 40LF7010T
16 820 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Asano 40" 40LF7010T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Вес, кг.
8

Описание товара Телевизор Asano 40" 40LF7010T

ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 100 см. Модель Asano 40LF7010T обладает экраном с разрешением 1920x1080 (FullHD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android 7.0, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, режимом отеля, тремя портами HDMI 1.4 и двумя портами USB 2.0.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 40" 40LF7010T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Описание
ASANO – японский бренд, существующий с 1978 года. К настоящему моменту по всему миру продано более 40 миллионов устройств. Такая популярность бренда объясняется отличным соотношением «цена – качество» и надежностью. Техника проходит строгий технический контроль на всех этапах производства. Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 100 см. Модель Asano 40LF7010T обладает экраном с разрешением 1920x1080 (FullHD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android 7.0, объемным звучанием, таймером сна, родительским контролем, режимом отеля, тремя портами HDMI 1.4 и двумя портами USB 2.0.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Asano 40" 40LF7010T - стоимость товара 16820 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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