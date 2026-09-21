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Телевизор LED Skyworth 40" 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV купить с доставкой в Москве
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Телевизор LED Skyworth 40" 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

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Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 1
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 2
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 3
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 4
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 5
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 6
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 7
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 8
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 9
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 10
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 11
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 12
  • Телевизор LED Skyworth 40&quot; 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699431
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Характеристики

Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x100
Входы
антенный вход, hdmi, usb, композитный, ci+, rj-45
Выходы
оптический s/pdif
Особенности дизайна
серебристый корпус
Поверхность экрана
матовая
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
892x510.6x74.8
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
пульт д/у
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, композитный, ci+, rj-45
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х60х12
Вес, кг.
7.9

Описание товара Телевизор LED Skyworth 40" 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV

телевизор led skyworth 40e55g предлагает качественное изображение и комфортный просмотр с поддержкой smart tv и wi-fi.

Отзывы о товаре Телевизор LED Skyworth 40" 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV




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Характеристики
Бренд
Skyworth
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
200x100
Входы
антенный вход, hdmi, usb, композитный, ci+, rj-45
Выходы
оптический s/pdif
Особенности дизайна
серебристый корпус
Поверхность экрана
матовая
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Габариты без подставки(ШxВxГ),мм
892x510.6x74.8
Разрешение, пикселей
1920x1080
Тип экрана
LED
Комплектация
пульт д/у
Развернуть
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
Led
Разрешение экрана
1920x1080
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, композитный, ci+, rj-45
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
74
Страна производитель
Китай
Описание
телевизор led skyworth 40e55g предлагает качественное изображение и комфортный просмотр с поддержкой smart tv и wi-fi.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LED Skyworth 40" 40E55G Google TV Frameless черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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