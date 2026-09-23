Телевизор Supra STV-LC40ST0080F 40" LED FULL HD черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738004
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.1
Вес, кг.
6.77
Описание товара Телевизор Supra STV-LC40ST0080F 40" LED FULL HD черный
Телевизор SUPRA STV-LC40ST0080F с диагональю 40" даёт качественное изображение в формате FULL HD и расширяет возможности домашнего просмотра. Поддержка Smart TV и встроенный Wi-Fi позволяют получить доступ к онлайн-сервисам и приложениям. Черный корпус впишется в любой интерьер.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Россия
Телевизор SUPRA STV-LC40ST0080F с диагональю 40" даёт качественное изображение в формате FULL HD и расширяет возможности домашнего просмотра. Поддержка Smart TV и встроенный Wi-Fi позволяют получить доступ к онлайн-сервисам и приложениям. Черный корпус впишется в любой интерьер.
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Телевизор Supra STV-LC40ST0080F 40" LED FULL HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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