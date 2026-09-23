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Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный

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Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 1
Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 2
Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 3
Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 4
Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 5
Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 6
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Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 8
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Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 3
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  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 5
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  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 7
  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 8
  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 9
  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 10
  • Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43&quot; LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737995
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Телевизор, батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, 2 x коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.65х0.15
Вес, кг.
7.3

Описание товара Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный

43'' (109 см) телевизор Sber SDX-43F3000DBA имеет черный корпус. Разрешение составляет 1920х1080, что позволит смотреть видео в Full HD качестве. Поддержка технологии HDR обеспечит автоматическую настройку яркости и контрастности изображения под освещенность помещения. Dolby Audio гарантирует корректное звучание любого вида контента. Телевизор имеет встроенную ОС, которая позволит искать информацию в интернете, играть в облачные игры, подключаться к системе «умный дом». Управление возможно через пульт ДУ и смартфон. Sber SDX-43F3000DBA подключается к источнику сигнала через антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны. Доступ к интернету осуществляется через гигабитный порт Ethernet. Для подключения дополнительных устройств есть разъемы USB Type-A, 3.5 мм jack. Система «родительский контроль» закроет доступ к нежелательным для детей передачам и фильмам.

Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-43F3000DBA 43" LED Салют ТВ Frameless FULL HD черный




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2024
Комплектация
Телевизор, батарейка x 2 шт, винты, документация, кабель питания, ножка подставки х 2 шт, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, Bluetooth, 3 x HDMI, RJ-45, 2 x USB, 2 x коаксиальный
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
43'' (109 см) телевизор Sber SDX-43F3000DBA имеет черный корпус. Разрешение составляет 1920х1080, что позволит смотреть видео в Full HD качестве. Поддержка технологии HDR обеспечит автоматическую настройку яркости и контрастности изображения под освещенность помещения. Dolby Audio гарантирует корректное звучание любого вида контента. Телевизор имеет встроенную ОС, которая позволит искать информацию в интернете, играть в облачные игры, подключаться к системе «умный дом». Управление возможно через пульт ДУ и смартфон. Sber SDX-43F3000DBA подключается к источнику сигнала через антенный вход, композитный AV, вход спутниковой антенны. Доступ к интернету осуществляется через гигабитный порт Ethernet. Для подключения дополнительных устройств есть разъемы USB Type-A, 3.5 мм jack. Система «родительский контроль» закроет доступ к нежелательным для детей передачам и фильмам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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