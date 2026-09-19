Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)
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Аксессуары для Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 40PL11TC-SM(Smart)
Polarline представляет современный телевизор 2019 года, идеально сочетающий функциональность и стиль. С диагональю экрана 40 дюймов, этот телевизор предлагает насыщенные цветовые оттенки и четкость изображений, гарантируя замечательные впечатления от просмотра. Легкий и удобный, его вес без подставки составляет всего 6,4 кг, а с подставкой — 6,5 кг, что упрощает установку и размещение. Телевизор оснащен тремя разъемами HDMI и двумя USB-портами, что обеспечивает легкость подключения различных мультимедийных устройств. Благодаря поддержке Wi-Fi и операционной системе Android TV, пользователи смогут насладиться всеми преимуществами Smart TV - от потокового воспроизведения контента до уникальных приложений. Polarline также заботится о звуковом сопровождении: выходная мощность аудиосистемы достигает 16 Вт, что обеспечивает достойное качество звучания. Частота обновления 60 Гц делает просмотр динамичных сцен плавным и комфортным. Энергоэффективность устройства (58 Вт в рабочем режиме) и возможность крепления на стену с использованием стандарта VESA 200x100 делают его практичным и экономичным выбором для любой гостиной или спальни. Наслаждайтесь великолепием современного телевидения с телевизором Polarline.
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