Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier 32 LED S2 32" FULL HD LED Smart Frameless черный
Телевизоры Haier представляют собой современное решение для домашнего развлечения, предлагая последние технологии и высокое качество изображения. Модель 2024 года отличается стильным черным дизайном и возможностью крепления на стену по стандарту VESA 200x100, что позволяет максимально оптимизировать пространство в вашем доме. Этот телевизор оснащен 32-дюймовым экраном (81 см), который предоставляет удивительно четкое изображение с разрешением 1920x1080 (Full HD). Использование технологии Direct LED обеспечивает равномерную подсветку и яркие цвета, делая каждую сцену живой и реалистичной. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность динамичных сцен, что особенно приятно для просмотра спортивных событий и экшен-фильмов. Основанный на операционной системе Android TV, этот телевизор поддерживает Smart TV, предлагая доступ к множеству приложений и контента через интернет. Благодаря встроенной поддержке Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к сети и наслаждаться потоковым видео, играми и многим другим. Кроме того, его цифровые тюнеры (DVB-T2, DVB-T, DVB-S) обеспечивают доступ к различным каналам с четким приемом сигнала. С весом всего 3,68 кг (без подставки), телевизор Haier легко устанавливается и перемещается. Этот надежный и функциональный телевизор, произведенный в России, станет отличным дополнением к любому дому, удовлетворяя потребности как обычных пользователей, так и продвинутых любителей техники.
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