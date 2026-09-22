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Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43" FULL HD LED белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43" FULL HD LED белый

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Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 1
Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 2
Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 3
Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 4
Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
  • Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 1
  • Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 2
  • Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 3
  • Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 4
  • Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43&quot; FULL HD LED белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730231
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Пульт ДУ; Переходник MiniJack3.5xYPbPr; Крепеж для подставки
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.01х0.65х0.13
Вес, кг.
7.6

Описание товара Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43" FULL HD LED белый

Телевизор BBK 43-дюймовый – это надежное устройство, объединяющее в себе современные технологии и стильный внешний вид. Белый цвет корпуса придаёт устройству элегантный внешний вид, что позволит ему легко вписаться в любой интерьер. Диагональ экрана составляет 109 см, что делает его отличным выбором для размещения в гостиной или спальне, обеспечивая удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач. Телевизор оснащен технологией Direct LED, благодаря которой изображение будет ярким и контрастным, с естественной передачей цветов. Разрешение экрана 1920x1080 пикселей обеспечивает высокое качество изображения, соответствующее стандарту Full HD (1080p). Частота обновления 60 Гц позволяет насладиться плавным движением в динамичных сценах. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV и Wi-Fi, телевизор предлагает широкий выбор возможностей для подключения благодаря трём HDMI и двум USB-портам. Это позволяет легко подключить разнообразные внешние устройства, такие как ноутбуки, игровые консоли или флэш-накопители. Выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, что обеспечивает насыщенный и чистый звук, дополняющий превосходную картинку на экране. Телевизор также поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, что даёт возможность принимать широкий спектр телеканалов. Телевизоры BBK – это сочетание качества, функциональности и изящного дизайна, что делает их замечательным выбором для дома любой современности.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 43LEM-1054/FTS2C 43" FULL HD LED белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Пульт ДУ; Переходник MiniJack3.5xYPbPr; Крепеж для подставки
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Развернуть
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK 43-дюймовый – это надежное устройство, объединяющее в себе современные технологии и стильный внешний вид. Белый цвет корпуса придаёт устройству элегантный внешний вид, что позволит ему легко вписаться в любой интерьер. Диагональ экрана составляет 109 см, что делает его отличным выбором для размещения в гостиной или спальне, обеспечивая удовольствие от просмотра любимых фильмов и телепередач. Телевизор оснащен технологией Direct LED, благодаря которой изображение будет ярким и контрастным, с естественной передачей цветов. Разрешение экрана 1920x1080 пикселей обеспечивает высокое качество изображения, соответствующее стандарту Full HD (1080p). Частота обновления 60 Гц позволяет насладиться плавным движением в динамичных сценах. Несмотря на отсутствие поддержки Smart TV и Wi-Fi, телевизор предлагает широкий выбор возможностей для подключения благодаря трём HDMI и двум USB-портам. Это позволяет легко подключить разнообразные внешние устройства, такие как ноутбуки, игровые консоли или флэш-накопители. Выходная мощность аудиосистемы составляет 20 Вт, что обеспечивает насыщенный и чистый звук, дополняющий превосходную картинку на экране. Телевизор также поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2 и DVB-S2, что даёт возможность принимать широкий спектр телеканалов. Телевизоры BBK – это сочетание качества, функциональности и изящного дизайна, что делает их замечательным выбором для дома любой современности.
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