Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
LCD
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
салют
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 699321
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 200x200
Входы
антенный вход, rj-45, ci+
Выходы
разъем для наушников
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
салют тв
Тип экрана
LED
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
LCD
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
салют
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
89х56х18
Вес, кг.
13.5
Описание товара Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV
телевизор led digma 40 dm-led40sbb36 — современный телевизор с полным hd разрешением, частотой обновления 60 гц и поддержкой smart tv. оснащен цифровыми тюнерами dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2. имеет встроенный wi-fi и bluetooth. поддерживает онлайн-кинотеатры, такие как okko. дизайн безрамочный, цвет корпуса черный.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Возможностькреплениянастену/типVESA
vesa 200x200
Входы
антенный вход, rj-45, ci+
Выходы
разъем для наушников
Особенности дизайна
Безрамочный
Поверхность экрана
глянцевая
Поддержка DLNA
да
Поддержка телевизионных стандартов
dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2
Разрешение, пикселей
1920x1080
Серия
салют тв
Тип экрана
LED
Развернуть
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Тип матрицы
LCD
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
Full HD
Операционная система
салют
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
hdmi, usb, rj-45
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
телевизор led digma 40 dm-led40sbb36 — современный телевизор с полным hd разрешением, частотой обновления 60 гц и поддержкой smart tv. оснащен цифровыми тюнерами dvb-t, dvb-t2, dvb-c, dvb-s, dvb-s2. имеет встроенный wi-fi и bluetooth. поддерживает онлайн-кинотеатры, такие как okko. дизайн безрамочный, цвет корпуса черный.
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Телевизор LED Digma 40" DM-LED40SBB36 Салют ТВ Frameless Metal черный FULL HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB WiFi Smart TV - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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