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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный

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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 1
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 2
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 4
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 5
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 6
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 7
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 8
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 9
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 10
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 11
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 12
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 13
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 14
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 15
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 16
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 17
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 18
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 19
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 20
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 21
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 22
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 23
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 24
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 25
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 26
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 27
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 28
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 29
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 30
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 31
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 32
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 33
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 34
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 35
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 36
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 37
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 45
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 46
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 47
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 48
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Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
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  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 2
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  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 4
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  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 8
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  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 19
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 20
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 21
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 22
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 23
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 24
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 25
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 26
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 27
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 28
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 29
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 30
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 31
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 32
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 33
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 34
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 35
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 36
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 37
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 38
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 39
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 40
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 41
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 42
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 43
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 44
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 45
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 46
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 47
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 48
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 49
  • Телевизор TCL 32S4K-UZ 32&quot; QLED HD черный - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 700 руб. 
Начислим 284 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738024
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
17 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
3.19

Описание товара Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный

TCL 32S4K – это компактный LED-телевизор, идеально подходящий для небольших помещений. Его 32-дюймовый экран обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология HDR добавляет глубины и реалистичности цветам.

Отзывы о товаре Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный




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Характеристики
Бренд
TCL
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
батарейки, документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Google TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
65
Страна производитель
Китай
Описание
TCL 32S4K – это компактный LED-телевизор, идеально подходящий для небольших помещений. Его 32-дюймовый экран обеспечивает четкое и детализированное изображение, а технология HDR добавляет глубины и реалистичности цветам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Телевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный - по цене 17700 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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