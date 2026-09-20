Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный
Полноценный медиаплеер с широкоугольным дисплеем и тонкими рамками. Сочетание контрастности, яркости и частоты обновления дисплея подобрано таким образом, чтобы все цветовые тона выглядели глубоко, естественно и живо. Углы обзора прибора составляют 178 градусов в вертикальной и горизонтальной ориентациях. То есть изображение с него прекрасно просматривается с любой точки помещения, где бы он ни находился. В Starwind 40" SW-LED40BG200 предусмотрено сразу пять различных тюнеров для приёма ТВ-каналов в широком диапазоне частот. Но устройство превосходно показывает себя не только во время показа телевизионного эфира, но и при воспроизведении динамичных спортивных матчей. Для подключения периферии в нём предусмотрено три HDMI-порта и два входа USB. TimeShift позволяет перематывать эфир, чтобы ничего не пропускать, родительский контроль нужен, чтобы уберечь детей от нежелательного контента, а гид по программам позволяет получить краткую информацию об интересующих телепередачах.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 24" со Smart-TV, с Wi-FI, 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 120 руб.3530 руб. в СплитТелевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 510 руб.3628 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 17 300 руб.4325 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A5S RU 32" FullHD QLED черный
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 18 080 руб.4520 руб. в СплитТелевизор Hisense 40A4S RU 40" Full HD DLED Black 2026
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 18 520 руб.4630 руб. в СплитТелевизор LEFF 43" 43F541T LEFF
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 40", 24" со Smart-TV, с Wi-FI, 40" Smart-TV, без Smart-TV, 32" без Смарт ТВ
Отзывы о товаре Телевизор Starwind 40" SW-LED40BG200 черный