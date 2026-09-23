Top.Mail.Ru
Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 1
Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
  • Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738008
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, USB, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.1
Вес, кг.
11.4

Описание товара Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный

Телевизор Supra оснащен экраном с диагональю 102 см. Модель SUPRA STV-LC40LT0110F обладает экраном с диагональю 1920х1080 (FullHD), входом спутниковой антенны, объемным звучанием, таймером сна, электронным телегидом.

Отзывы о товаре Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
нет
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
AV, 3 x HDMI, USB, компонентный
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Нет
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Supra оснащен экраном с диагональю 102 см. Модель SUPRA STV-LC40LT0110F обладает экраном с диагональю 1920х1080 (FullHD), входом спутниковой антенны, объемным звучанием, таймером сна, электронным телегидом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Supra STV-LC40LT0110F 40" LED FULL HD черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...