Top.Mail.Ru
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 8
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 9
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 10
  • Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32&quot; FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730243
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х13
Вес, кг.
4.9

Описание товара Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный

Черный LED-телевизор Digma DM-LED32SBB33 с диагональю экрана 32" и поддержкой технологии Smart TV позволяет использовать все функции интерактивного телевидения и системы умного дома. С помощью операционной системы YaOS от Яндекса и голосового помощника Алисы можно переключать каналы, записывать видео для архива и выходить в интернет через Wi-fi. Хранить записанное видео или фото можно благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ. Телевизор Digma DM-LED32SBB33 оснащен 2 разъемами для USB-кабелей и отдельных выходом на наушники. Дополнительно предусмотрен разъем CI/PCMCIA, через который можно подключить спутниковую тарелку или телевизионный кабель. Модель можно устанавливать на подставки, которые расположены по бокам, или вешать на стену с помощью кронштейна.

Отзывы о товаре Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Телевизор
Комплектация
телевизор, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
композитный AV, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Описание
Черный LED-телевизор Digma DM-LED32SBB33 с диагональю экрана 32" и поддержкой технологии Smart TV позволяет использовать все функции интерактивного телевидения и системы умного дома. С помощью операционной системы YaOS от Яндекса и голосового помощника Алисы можно переключать каналы, записывать видео для архива и выходить в интернет через Wi-fi. Хранить записанное видео или фото можно благодаря встроенному модулю памяти объемом 8 ГБ. Телевизор Digma DM-LED32SBB33 оснащен 2 разъемами для USB-кабелей и отдельных выходом на наушники. Дополнительно предусмотрен разъем CI/PCMCIA, через который можно подключить спутниковую тарелку или телевизионный кабель. Модель можно устанавливать на подставки, которые расположены по бокам, или вешать на стену с помощью кронштейна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Digma DM-LED32SBB33 32" FULL HD LED Smart Яндекс.ТВ Frameless черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...