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Телевизор Sber SDX-32H3113 32" LED Салют ТВ Frameless HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Sber SDX-32H3113 32" LED Салют ТВ Frameless HD черный

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Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 1
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 2
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 3
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 4
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 5
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 6
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 7
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 8
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 9
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 10
Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 1
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 2
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 3
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 4
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 5
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 6
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 7
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 8
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 9
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 10
  • Телевизор Sber SDX-32H3113 32&quot; LED Салют ТВ Frameless HD черный - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737991
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Умный телевизор Sber, Батарейки 2*AAA, Пульт, Инструкции, Ножки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
4.4

Описание товара Телевизор Sber SDX-32H3113 32" LED Салют ТВ Frameless HD черный

Sber SDX-32H3113 – LED-телевизор, который откроет вам мир ярких впечатлений и захватывающего контента. Благодаря разрешению HD (1366x768)изображение на экране отличается четкостью и детализацией, а технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку по всей площади экрана.

Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-32H3113 32" LED Салют ТВ Frameless HD черный




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
Умный телевизор Sber, Батарейки 2*AAA, Пульт, Инструкции, Ножки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны, аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Россия
Описание
Sber SDX-32H3113 – LED-телевизор, который откроет вам мир ярких впечатлений и захватывающего контента. Благодаря разрешению HD (1366x768)изображение на экране отличается четкостью и детализацией, а технология Direct LED обеспечивает равномерную подсветку по всей площади экрана.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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