Телевизор Hyundai H-LED32BS5002(Smart,frameless)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720р (HD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 290 руб.
В наличии
Код товара: 619629
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14 290 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1366 x 768
Серия
Hyundai H-LED32BS5002
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
VA
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720р (HD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х45х15
Вес, кг.
5.1
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED32BS5002(Smart,frameless)
Телевизор Hyundai H-LED32BS5002 обеспечивает широкий выбор мультимедийного контента.С помощью встроенной функции Chromecast на данную модель можно транслировать музыку и фильмы прямо со смартфона. Для синхронизации с ним устройство использует встроенный протокол Bluetooth. Операционная система Android TV облегчает навигацию по онлайн стриминговым площадкам и позволяет подключаться к Интернету через Wi-Fi или порт Ethernet. Кроме того, телевизор поддерживает подключение флеш-накопителей памяти через разъёмы USB и может применяться в качестве внешнего монитора со встроенными стереодинамиками с суммарной мощностью 16 Вт (Dolby Digital) при соединении по HDMI. Для этого в нём установлены соответствующие входы.
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
антенный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Разрешение, пикселей
1366 x 768
Серия
Hyundai H-LED32BS5002
Тип экрана
ЖК LED
Год выпуска
2023
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Тип матрицы
VA
Развернуть
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
720р (HD)
Операционная система
Android TV 11
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Страна производитель
Китай
Телевизор Hyundai H-LED32BS5002 обеспечивает широкий выбор мультимедийного контента.С помощью встроенной функции Chromecast на данную модель можно транслировать музыку и фильмы прямо со смартфона. Для синхронизации с ним устройство использует встроенный протокол Bluetooth. Операционная система Android TV облегчает навигацию по онлайн стриминговым площадкам и позволяет подключаться к Интернету через Wi-Fi или порт Ethernet. Кроме того, телевизор поддерживает подключение флеш-накопителей памяти через разъёмы USB и может применяться в качестве внешнего монитора со встроенными стереодинамиками с суммарной мощностью 16 Вт (Dolby Digital) при соединении по HDMI. Для этого в нём установлены соответствующие входы.
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Достоинства:
Комментарий:
Отлично цена качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор пришел быстро. Целый не битый работает. Но очень мало приложений очень мало немного разочарованы.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, цветопередача хорошая,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телевизор, работает, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телевизор, настроили быстро, цвета яркие, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, к упаковке претензий нет, показывает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Показывает хорошо,но долго думает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,все работает,для дачи просто топ
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор порадовал. Изображение и звук очень приличные.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Брал на кухню. Дешево и сердито!
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор показывает прекрасное, замечаний нет. Цветовая передача достойная. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор просто супер, качество, звук, настроили сразу, все понятно и доступно. Советую, упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор отличный, качество изображения хорошее,по настройкам всё просто и понятно! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Выбор был сделан в пользу производства Беларусь, срок службы 5 лет, гарантия 1 год (у китайских срок службы максимум 2 года). Симпатичный, тонкая рамка, легкий, устойчивые ножки. Брали на смену вышедшему из строя LG (замена матрицы выходила дороже покупке нового). Качество изображения четкое, хорошее, звук нормальный. Прежний LG в настройке и управлении был проще, без возможности подключения к интернету. Этот более навороченный. Настроили пока на работу от комнатной, антенны (не сложно, достаточно следовать инструкциям на экране) далее будем разбираться с другими возможностями устройства. Первое впечатление в работе: при переключении каналов висит широкая информационная строка в верхней части экрана с задержкой секунд 10 (зрительно мешает). После длительного отключения от источника питания (например, на ночь) и последующего включения... долгая загрузка канала (музыка, заставка....). Руководство по эксплуатации очень скупое (описание кнопок пульта- управления, рисунки с вариантами подключения к внешним устройствам, устранение неисправностей). Хорошо бы указать в нем ссылку, где можно было бы скачать более подробное описание работы устройства . Общее впечатление от работы с телевизором - положительное, необходимо дальнейшее изучение.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор Огонь. Сразу Подключился к Мобильному Интернетй
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор,за адекватную цену!Продавца и товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо, посмотрим, как будет дальше работать.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги норм. Лэйзи Медиа ставится и работает. Звук паршивенький конечно, надо будет саунд бар подбирать
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже неплохо. Всё устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телевизор. Качество картинки удовлетворило. Немного заморочная настройка и в целом странноватая организация меню и подменю. Если просто как телевизор для кухни или дачи - то, что надо. На кой там гугл, я не понял - в сегодняшних реалиях бестолковая и ненужная функция.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок. Ребята на СВО передали большое спасибо за ТВ.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор все целое показывает отлично
Достоинства:
Комментарий:
беру уже третий Всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
включил работает нормально, приложения работают.
Достоинства:
Комментарий:
дешёвый и наполненный телевизор. матрица даёт великолепное изображение. отличный звук. для дачи самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
первый день работает. цвета яркие, картинка чёткая, звук хороший, все можно настроить. упакован хорошо. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качества рекомендуем за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор пришел целым, качество изображения отличное, к интернету подключился быстро, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телевизор за свой деньги.
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд неплохой телевизор. Время покажет.
Купить Телевизор Hyundai H-LED32BS5002(Smart,frameless) - по цене 14290 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телевизор Hyundai H-LED32BS5002(Smart,frameless)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично цена качество соответствует
Достоинства:
Комментарий:
хороший телевизор рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор пришел быстро. Целый не битый работает. Но очень мало приложений очень мало немного разочарованы.
Достоинства:
Комментарий:
отличный, цветопередача хорошая,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телевизор, работает, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
очень хороший телевизор, настроили быстро, цвета яркие, звук хороший
Достоинства:
Комментарий:
пришёл быстро, к упаковке претензий нет, показывает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Показывает хорошо,но долго думает.
Достоинства:
Комментарий:
отлично,все работает,для дачи просто топ
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор порадовал. Изображение и звук очень приличные.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный телевизор. Брал на кухню. Дешево и сердито!
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор показывает прекрасное, замечаний нет. Цветовая передача достойная. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор просто супер, качество, звук, настроили сразу, все понятно и доступно. Советую, упакован хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор отличный, качество изображения хорошее,по настройкам всё просто и понятно! рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Выбор был сделан в пользу производства Беларусь, срок службы 5 лет, гарантия 1 год (у китайских срок службы максимум 2 года). Симпатичный, тонкая рамка, легкий, устойчивые ножки. Брали на смену вышедшему из строя LG (замена матрицы выходила дороже покупке нового). Качество изображения четкое, хорошее, звук нормальный. Прежний LG в настройке и управлении был проще, без возможности подключения к интернету. Этот более навороченный. Настроили пока на работу от комнатной, антенны (не сложно, достаточно следовать инструкциям на экране) далее будем разбираться с другими возможностями устройства. Первое впечатление в работе: при переключении каналов висит широкая информационная строка в верхней части экрана с задержкой секунд 10 (зрительно мешает). После длительного отключения от источника питания (например, на ночь) и последующего включения... долгая загрузка канала (музыка, заставка....). Руководство по эксплуатации очень скупое (описание кнопок пульта- управления, рисунки с вариантами подключения к внешним устройствам, устранение неисправностей). Хорошо бы указать в нем ссылку, где можно было бы скачать более подробное описание работы устройства . Общее впечатление от работы с телевизором - положительное, необходимо дальнейшее изучение.
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор Огонь. Сразу Подключился к Мобильному Интернетй
Достоинства:
Комментарий:
отличный телевизор,за адекватную цену!Продавца и товар рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Пока всё хорошо, посмотрим, как будет дальше работать.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги норм. Лэйзи Медиа ставится и работает. Звук паршивенький конечно, надо будет саунд бар подбирать
Достоинства:
Комментарий:
Очень даже неплохо. Всё устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный телевизор. Качество картинки удовлетворило. Немного заморочная настройка и в целом странноватая организация меню и подменю. Если просто как телевизор для кухни или дачи - то, что надо. На кой там гугл, я не понял - в сегодняшних реалиях бестолковая и ненужная функция.
Достоинства:
Комментарий:
Покупал в подарок. Ребята на СВО передали большое спасибо за ТВ.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший телевизор все целое показывает отлично
Достоинства:
Комментарий:
беру уже третий Всё работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
включил работает нормально, приложения работают.
Достоинства:
Комментарий:
дешёвый и наполненный телевизор. матрица даёт великолепное изображение. отличный звук. для дачи самый раз.
Достоинства:
Комментарий:
первый день работает. цвета яркие, картинка чёткая, звук хороший, все можно настроить. упакован хорошо. доставка быстрая.
Достоинства:
Комментарий:
хорошего качества рекомендуем за такие деньги
Достоинства:
Комментарий:
Телевизор пришел целым, качество изображения отличное, к интернету подключился быстро, очень доволен
Достоинства:
Комментарий:
нормальный телевизор за свой деньги.
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд неплохой телевизор. Время покажет.