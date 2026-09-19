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Телевизор Polarline 40PL52TC купить с доставкой в Москве
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Телевизор Polarline 40PL52TC

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Телевизор Polarline 40PL52TC
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365955
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Аксессуары для Телевизор Polarline 40PL52TC



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, м
1х0.7х0.1
Вес, кг.
9.9

Описание товара Телевизор Polarline 40PL52TC

Звук и изображение как в настоящем кинотеатре у вас дома. Это возможно с LED телевизором POLARLINE 40PL52TC. Объемное звучание исходит из двух встроенных динамиков и заполняет все пространство. Мощность звука в 14 Вт создает необходимую атмосферу, и вы с головой погружаетесь в происходящее на экране. Высококачественная картинка транслируется на широкоформатном экране с диагональю в 40 дюймов. Разрешение 1920x1080 Пикс (Full HD) поразит вас яркостью и четкостью изображений.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 40PL52TC




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Описание
Звук и изображение как в настоящем кинотеатре у вас дома. Это возможно с LED телевизором POLARLINE 40PL52TC. Объемное звучание исходит из двух встроенных динамиков и заполняет все пространство. Мощность звука в 14 Вт создает необходимую атмосферу, и вы с головой погружаетесь в происходящее на экране. Высококачественная картинка транслируется на широкоформатном экране с диагональю в 40 дюймов. Разрешение 1920x1080 Пикс (Full HD) поразит вас яркостью и четкостью изображений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Polarline 40PL52TC - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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