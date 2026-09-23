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Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40" LED FULL HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40" LED FULL HD черный

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Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 1
Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 2
Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 3
Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Количество HDMI
3
  • Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 3
  • Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40&quot; LED FULL HD черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738007
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Характеристики

Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1х0.55х0.1
Вес, кг.
11.4

Описание товара Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40" LED FULL HD черный

Телевизор SUPRA STV-LC40LT0080F с диагональю 40" показывает изображение в разрешении FULL HD, что создаёт насыщенную деталями картинку. LED-панель с Direct LED подсветкой даёт яркое и контрастное изображение, а широкие углы обзора сохраняют качество картинки с разных позиций. Модель подойдёт для гостиной или спальни благодаря функциональности и чёрному дизайну.

Отзывы о товаре Телевизор Supra STV-LC40LT0080F 40" LED FULL HD черный




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Характеристики
Бренд
SUPRA
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
40
Диагональ экрана, см
102
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Развернуть
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (коаксиальный), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
75
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор SUPRA STV-LC40LT0080F с диагональю 40" показывает изображение в разрешении FULL HD, что создаёт насыщенную деталями картинку. LED-панель с Direct LED подсветкой даёт яркое и контрастное изображение, а широкие углы обзора сохраняют качество картинки с разных позиций. Модель подойдёт для гостиной или спальни благодаря функциональности и чёрному дизайну.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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