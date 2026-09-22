Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hyundai H-LED32BS5011 32" HD LED Smart Google TV Frameless черный
Телевизор Hyundai 2026 года выпуска предлагает превосходное сочетание технологий и функциональности, ориентированное на современные запросы пользователей. С диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и разрешением 1366x768 пикселей, данный телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение благодаря технологии Direct LED подсветки. Поддержка стандарта HDTV 720p гарантирует яркие и детализированные визуальные впечатления. Цветовая гамма модели представлена в элегантном черном цвете, что позволяет телевизору легко вписаться в любой интерьер. С поддержкой Smart TV и операционной системой Google TV, пользователи могут наслаждаться разнообразными приложениями, онлайн-стримингом и другими интерактивными возможностями. Наличие Wi-Fi упрощает процесс подключения к сети Интернет, а два HDMI-порта обеспечивают удобное подключение мультимедийных устройств. С обновлением экрана на частоте 60 Гц, телевизор идеально подходит для просмотра динамичных действий и плавных переходов в видеороликах и играх. Несмотря на множество функций, устройство остается легким и маневренным с весом без подставки всего 3,4 кг, что облегчает его установку и перемещение. Телевизоры Hyundai представляют собой надежное решение для всех, кто ищет высокую производительность и разнообразие возможностей в одном устройстве.
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