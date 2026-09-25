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Телевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный

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Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 1
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 2
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 3
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 4
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 5
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 6
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 7
Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 1
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 2
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 3
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 4
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 5
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 6
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 7
  • Телевизор Sber SDX-32H3114 32&quot; HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730195
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Характеристики

Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
81х51х11
Вес, кг.
4.5

Описание товара Телевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный

Телевизор Sber с диагональю 32 дюйма (80 см) — отличное решение для вашего дома, предлагающее высокое качество изображения и множество современных функций. Оснащенный экраном с технологией Direct LED и разрешением 1366x768, этот телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение в формате 720p (HD). Его черный корпус легко впишется в любой интерьер. Устройство поддерживает Smart TV на базе операционной системы Салют ТВ, что позволяет наслаждаться любимыми онлайн-сервисами и приложениями. Наличие цифровых тюнеров (DVB-T2, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-C) обеспечивает прием широкого спектра каналов. Благодаря трем HDMI-портам вы легко подключите все необходимые устройства — от игровых консолей до медиа-плееров. Подключение к интернету обеспечивается портом Ethernet. Телевизор поддерживает крепление на стену со стандартом VESA 100x100, что предоставляет вам свободу в размещении устройства в помещении. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное изображение без задержек и размытости. Бренд Sber предлагает надежное и функциональное устройство по доступной цене, которое станет отличным дополнением вашего дома.

Отзывы о товаре Телевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный




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Характеристики
Бренд
Sber
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ, батарейки
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
80
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
аудио S/PDIF (оптический)
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Sber с диагональю 32 дюйма (80 см) — отличное решение для вашего дома, предлагающее высокое качество изображения и множество современных функций. Оснащенный экраном с технологией Direct LED и разрешением 1366x768, этот телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение в формате 720p (HD). Его черный корпус легко впишется в любой интерьер. Устройство поддерживает Smart TV на базе операционной системы Салют ТВ, что позволяет наслаждаться любимыми онлайн-сервисами и приложениями. Наличие цифровых тюнеров (DVB-T2, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-C) обеспечивает прием широкого спектра каналов. Благодаря трем HDMI-портам вы легко подключите все необходимые устройства — от игровых консолей до медиа-плееров. Подключение к интернету обеспечивается портом Ethernet. Телевизор поддерживает крепление на стену со стандартом VESA 100x100, что предоставляет вам свободу в размещении устройства в помещении. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное изображение без задержек и размытости. Бренд Sber предлагает надежное и функциональное устройство по доступной цене, которое станет отличным дополнением вашего дома.
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