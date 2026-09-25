Телевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Sber SDX-32H3114 32" HD LED Smart Салют ТВ Frameless черный
Телевизор Sber с диагональю 32 дюйма (80 см) — отличное решение для вашего дома, предлагающее высокое качество изображения и множество современных функций. Оснащенный экраном с технологией Direct LED и разрешением 1366x768, этот телевизор обеспечивает четкое и яркое изображение в формате 720p (HD). Его черный корпус легко впишется в любой интерьер. Устройство поддерживает Smart TV на базе операционной системы Салют ТВ, что позволяет наслаждаться любимыми онлайн-сервисами и приложениями. Наличие цифровых тюнеров (DVB-T2, DVB-S, DVB-T, DVB-S2, DVB-C) обеспечивает прием широкого спектра каналов. Благодаря трем HDMI-портам вы легко подключите все необходимые устройства — от игровых консолей до медиа-плееров. Подключение к интернету обеспечивается портом Ethernet. Телевизор поддерживает крепление на стену со стандартом VESA 100x100, что предоставляет вам свободу в размещении устройства в помещении. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавное изображение без задержек и размытости. Бренд Sber предлагает надежное и функциональное устройство по доступной цене, которое станет отличным дополнением вашего дома.
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