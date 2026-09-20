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Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D купить с доставкой в Москве
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Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D

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Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 1
Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 2
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Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 4
Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 5
Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 6
Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 1
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 2
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 3
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 4
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 5
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 6
  • Телевизор Horizont 32&quot; LED 32LE7051D - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 581338
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Аксессуары для Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D



Характеристики

Бренд
Horizont
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
9

Описание товара Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D

Телевизор Horizont 32LE7051D обладает всеми необходимыми характеристиками для просмотра и мультимедийных развлечений с различных источников. Телевизор оснащен экраном диагональю 32 дюйма. Платформа Smart TV предоставляет широкие возможности для развлечений и интуитивное управление.

Отзывы о товаре Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D




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Характеристики
Бренд
Horizont
Тип товара
Телевизоры
Описание
Телевизор Horizont 32LE7051D обладает всеми необходимыми характеристиками для просмотра и мультимедийных развлечений с различных источников. Телевизор оснащен экраном диагональю 32 дюйма. Платформа Smart TV предоставляет широкие возможности для развлечений и интуитивное управление.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Horizont 32" LED 32LE7051D - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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