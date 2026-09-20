Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный
Телевизор StarWind – это современное устройство, сочетающее в себе функциональность и стильный дизайн. Выпущенный в 2020 году, этот телевизор обладает диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка Smart TV позволяет наслаждаться потоковыми сервисами и приложениями прямо на экране вашего телевизора. Телевизор оснащен двумя HDMI портами и одним USB портом, что позволяет без труда подключать разнообразные внешние устройства, такие как консоли, компьютеры и флеш-накопители. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удобное подключение к интернету без использования дополнительных проводов. Аудиосистема телевизора мощностью 10 Вт предоставляет чистое и насыщенное звучание, дополняя визуальное восприятие. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, делая просмотр более комфортным. Телевизор StarWind легко монтируется на стену благодаря поддержке стандарта VESA 200x200, что помогает сэкономить место в комнате. Он компактен и легок: вес без подставки составляет всего 3,8 кг, а с подставкой – 3,9 кг. Энергопотребление телевизора составляет 50 Вт, что делает его экономичным вариантом для вашего дома. Если вы ищете надежный телевизор с набором современных функций, StarWind станет отличным выбором для вашего домашнего досуга.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 500 руб.2875 руб. в СплитТелевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)
-
В наличииЦена 11 930 руб.2983 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7010T
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор Asano 32" 32LH7030S(Smart)
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 400 руб.3350 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1010T
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 120 руб.3530 руб. в СплитТелевизор Hyundai 40" H-LED40BT3001 черный/серебристый
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 14 190 руб.3548 руб. в СплитТелевизор Hisense 32A4S RU 32" HD черный
-
В наличииЦена 14 510 руб.3628 руб. в СплитТелевизор Asano 40" 40LF1030S
-
В наличииЦена 17 090 руб.4273 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Теги товара: 32", 32" Смарт ТВ, 43" со Смарт ТВ, 24" со Smart-TV, 4K UHD Smart-TV, Смарт-телевизоры Digma, 65" Smart-TV, 50" Smart-TV, с Wi-FI, 75" Smart-TV, Smart-TV, Недорогие 32", Смарт ТВ для кухни, Маленькие Smart-телевизоры, Hyundai Smat-TV, 40" Smart-TV, 55" Smart-TV, с Алисой, 32" с Алисой, 55" с Алисой, TCL со Smart-TV, 32" без Смарт ТВ, на кухню, Samsung Smart-TV, LG Smart-TV
Отзывы о товаре Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный