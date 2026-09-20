Top.Mail.Ru
Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 1
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 2
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 3
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 4
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 5
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 6
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 7
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 8
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 9
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 10
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 11
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 12
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 13
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 14
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 15
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 16
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 17
Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 1
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 2
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 3
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 4
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 5
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 6
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 7
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 8
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 9
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 10
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 11
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 12
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 13
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 14
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 15
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 16
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 17
  • Телевизор Starwind 32&quot; SW-LED32SG300 черный - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 571790
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный



Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI x 2, вход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
76х47х11
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный

Телевизор StarWind – это современное устройство, сочетающее в себе функциональность и стильный дизайн. Выпущенный в 2020 году, этот телевизор обладает диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка Smart TV позволяет наслаждаться потоковыми сервисами и приложениями прямо на экране вашего телевизора. Телевизор оснащен двумя HDMI портами и одним USB портом, что позволяет без труда подключать разнообразные внешние устройства, такие как консоли, компьютеры и флеш-накопители. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удобное подключение к интернету без использования дополнительных проводов. Аудиосистема телевизора мощностью 10 Вт предоставляет чистое и насыщенное звучание, дополняя визуальное восприятие. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, делая просмотр более комфортным. Телевизор StarWind легко монтируется на стену благодаря поддержке стандарта VESA 200x200, что помогает сэкономить место в комнате. Он компактен и легок: вес без подставки составляет всего 3,8 кг, а с подставкой – 3,9 кг. Энергопотребление телевизора составляет 50 Вт, что делает его экономичным вариантом для вашего дома. Если вы ищете надежный телевизор с набором современных функций, StarWind станет отличным выбором для вашего домашнего досуга.

Отзывы о товаре Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2020
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A, вход HDMI x 2, вход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, слот CI
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
50
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор StarWind – это современное устройство, сочетающее в себе функциональность и стильный дизайн. Выпущенный в 2020 году, этот телевизор обладает диагональю экрана 32 дюйма и разрешением 1366x768, что обеспечивает четкое и яркое изображение. Поддержка Smart TV позволяет наслаждаться потоковыми сервисами и приложениями прямо на экране вашего телевизора. Телевизор оснащен двумя HDMI портами и одним USB портом, что позволяет без труда подключать разнообразные внешние устройства, такие как консоли, компьютеры и флеш-накопители. Поддержка Wi-Fi обеспечивает удобное подключение к интернету без использования дополнительных проводов. Аудиосистема телевизора мощностью 10 Вт предоставляет чистое и насыщенное звучание, дополняя визуальное восприятие. Частота обновления экрана 60 Гц обеспечивает плавное отображение динамичных сцен, делая просмотр более комфортным. Телевизор StarWind легко монтируется на стену благодаря поддержке стандарта VESA 200x200, что помогает сэкономить место в комнате. Он компактен и легок: вес без подставки составляет всего 3,8 кг, а с подставкой – 3,9 кг. Энергопотребление телевизора составляет 50 Вт, что делает его экономичным вариантом для вашего дома. Если вы ищете надежный телевизор с набором современных функций, StarWind станет отличным выбором для вашего домашнего досуга.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Starwind 32" SW-LED32SG300 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...