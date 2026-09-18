Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 32" 32PL13TC-SM
Телевизор Polarline 32-дюймовый с поддержкой Smart TV и операционной системой Android TV создан для тех, кто ценит современные технологии и высокое качество изображения. Эта модель сочетает в себе стильный дизайн и функциональность, что делает ее идеальным выбором для дома. Основные характеристики телевизора Polarline включают в себя: - Диагональ экрана: 32 дюйма, обеспечивающая четкое и яркое изображение. - Поддержка 3D для еще более захватывающего опыта просмотра. - Частота обновления 60 Гц для плавного отображения динамичных сцен. - Подключение к интернету через Wi-Fi, позволяющее легко использовать возможности Smart TV. - Операционная система Android TV предоставляет доступ к разнообразным приложениям и потоковым сервисам. - Три порта HDMI позволяют подключать различные устройства, такие как игровые консоли и медиаплееры, с максимальным удобством. - Два USB-порта для простого подключения внешних носителей. - Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что обеспечивает качественное звуковое сопровождение. - Возможность крепления на стену с помощью стандарта VESA 200x100. Вес устройства без подставки составляет всего 3,7 кг, что делает его легким для установки и перемещения. С подставкой вес увеличивается до 4,2 кг. При работе телевизор потребляет 41 Вт энергии, что делает его экономичным в использовании. Телевизоры Polarline 2019 года выпуска — это отличное сочетание стоимости и производительности, удовлетворяющее потребности современных пользователей в качественном и функциональном домашнем развлечении.
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