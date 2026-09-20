Телевизор LED Starwind 32" SW-LED32BG200 черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 880 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 572099
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Аксессуары для Телевизор LED Starwind 32" SW-LED32BG200 черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
вход аудио цифровой коаксиальный, AV-вход, композитный видеовход, вход HDMIx2, USB Type-A, слот CI
Выходы
композитный AV,USB
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Starwind SW-LED32BG200
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A, вход HDMI x 2, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
5
Описание товара Телевизор LED Starwind 32" SW-LED32BG200 черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Телевизоры
Входы
вход аудио цифровой коаксиальный, AV-вход, композитный видеовход, вход HDMIx2, USB Type-A, слот CI
Выходы
композитный AV,USB
Особенности звука
Dolby Digital
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL, SECAM, NTSC
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Starwind SW-LED32BG200
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
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Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
10
Разъемы аудио- / видеовходы
USB Type-A, вход HDMI x 2, выход аудио цифровой коаксиальный, композитный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
2
Количество USB
1
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x200
Энергопотребление при работе, Вт
55
Страна производитель
Китай
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1366x768 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
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Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Телевизор LED Starwind 32" SW-LED32BG200 черный HD 60Hz DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-S DVB-S2 USB - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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