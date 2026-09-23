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Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный

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Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 1
Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 2
Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 3
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Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 1
  • Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 2
  • Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 3
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  • Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32&quot; LED FULL HD черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737882
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х10
Вес, кг.
4.22

Описание товара Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный

Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в гостиной или на кухне. Разрешение Full HD и LED-подсветка Direct LED создают яркое и чёткое изображение, а встроенный Смарт ТВ на базе YaOS расширяет мультимедийные возможности и доступ к онлайн-сервисам.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) 32" LED FULL HD черный




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
1080р (Full HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Развернуть
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
3
Количество USB
1
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
100x100
Энергопотребление при работе, Вт
56
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK 32LEX-7235/FTS2C (B) с диагональю 32" подходит для просмотра фильмов и сериалов в гостиной или на кухне. Разрешение Full HD и LED-подсветка Direct LED создают яркое и чёткое изображение, а встроенный Смарт ТВ на базе YaOS расширяет мультимедийные возможности и доступ к онлайн-сервисам.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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