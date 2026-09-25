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Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый купить с доставкой в Москве
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Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый

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Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 1
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Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 5
Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 6
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Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 14
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Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 1
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 2
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  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 9
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 10
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 11
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 12
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 13
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 14
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 15
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 16
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 17
  • Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32&quot; HD LED Smart Яндекс.ТВ белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730225
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Характеристики

Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
подставка, пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х49х9
Вес, кг.
5.1

Описание товара Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый

Телевизор BBK — это сочетание стильного дизайна и современных технологий, идеально подходящее для вашего дома. Эта модель с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и белоснежным корпусом станет прекрасным дополнением любого интерьера. Ультратонкий профиль и возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x100 позволяют оптимально разместить устройство в любом помещении. Благодаря Direct LED технологии экран обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а поддержка разрешения 1366x768 (HD 720p) делает изображение четким и контрастным. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность передачи динамичных сцен, будь то спортивные события или экшн-фильмы. Телевизор оснащён двумя HDMI портами, позволяющими подключать различные мультимедийные устройства для расширения вашего домашнего развлечения. Наличие Smart TV под управлением операционной системы Яндекс ТВ и поддержка Wi-Fi открывают доступ к огромному количеству онлайн-контента и сервисов, делая просмотр телевизора ещё более увлекательным и интерактивным. Произведённый в Китае, телевизор BBK воплощает высокие стандарты качества и надёжности, обеспечивая долгий срок службы и удовлетворяя все современные требования к функциональности и удобству использования. Лёгкий вес с подставкой всего 3,2 кг упрощает установку и транспортировку прибора. ТВ от BBK — это ваш идеальный выбор для комфортного и современного образа жизни.

Отзывы о товаре Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый




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Характеристики
Бренд
BBK
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
подставка, пульт ДУ
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Яндекс ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
CI+/PCMCIA, HDMI, S/PDIF (оптический), USB Type-A, для наушников, композитный (видео), стерео-аудио
Количество HDMI
2
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
60
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор BBK — это сочетание стильного дизайна и современных технологий, идеально подходящее для вашего дома. Эта модель с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и белоснежным корпусом станет прекрасным дополнением любого интерьера. Ультратонкий профиль и возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x100 позволяют оптимально разместить устройство в любом помещении. Благодаря Direct LED технологии экран обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а поддержка разрешения 1366x768 (HD 720p) делает изображение четким и контрастным. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность передачи динамичных сцен, будь то спортивные события или экшн-фильмы. Телевизор оснащён двумя HDMI портами, позволяющими подключать различные мультимедийные устройства для расширения вашего домашнего развлечения. Наличие Smart TV под управлением операционной системы Яндекс ТВ и поддержка Wi-Fi открывают доступ к огромному количеству онлайн-контента и сервисов, делая просмотр телевизора ещё более увлекательным и интерактивным. Произведённый в Китае, телевизор BBK воплощает высокие стандарты качества и надёжности, обеспечивая долгий срок службы и удовлетворяя все современные требования к функциональности и удобству использования. Лёгкий вес с подставкой всего 3,2 кг упрощает установку и транспортировку прибора. ТВ от BBK — это ваш идеальный выбор для комфортного и современного образа жизни.
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Доставка
Отзывы


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