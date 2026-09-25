Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
Телевизор BBK — это сочетание стильного дизайна и современных технологий, идеально подходящее для вашего дома. Эта модель с диагональю экрана 32 дюйма (81 см) и белоснежным корпусом станет прекрасным дополнением любого интерьера. Ультратонкий профиль и возможность крепления на стену по стандарту VESA 200x100 позволяют оптимально разместить устройство в любом помещении. Благодаря Direct LED технологии экран обеспечивает яркие и насыщенные цвета, а поддержка разрешения 1366x768 (HD 720p) делает изображение четким и контрастным. Частота обновления 60 Гц гарантирует плавность передачи динамичных сцен, будь то спортивные события или экшн-фильмы. Телевизор оснащён двумя HDMI портами, позволяющими подключать различные мультимедийные устройства для расширения вашего домашнего развлечения. Наличие Smart TV под управлением операционной системы Яндекс ТВ и поддержка Wi-Fi открывают доступ к огромному количеству онлайн-контента и сервисов, делая просмотр телевизора ещё более увлекательным и интерактивным. Произведённый в Китае, телевизор BBK воплощает высокие стандарты качества и надёжности, обеспечивая долгий срок службы и удовлетворяя все современные требования к функциональности и удобству использования. Лёгкий вес с подставкой всего 3,2 кг упрощает установку и транспортировку прибора. ТВ от BBK — это ваш идеальный выбор для комфортного и современного образа жизни.
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