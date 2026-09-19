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Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)

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Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 1
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 2
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 3
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 4
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 5
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 6
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 7
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 8
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 9
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 10
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 11
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 12
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 13
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 14
Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 1
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 2
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 3
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 4
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 5
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 6
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 7
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 8
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 9
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 10
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 11
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 12
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 13
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 14
  • Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 365952
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)



Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
пульт ДУ, настольная подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
80х50х5
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)

Телевизор Polarline – это современное решение для вашего дома, идеально подходящее для любителей качественного изображения и удобства использования. С диагональю 32 дюйма и элегантным дизайном этот телевизор станет стильным дополнением любого интерьера. Оснащенный операционной системой Android TV, Polarline предлагает доступ к множеству приложений и контента, позволяя вам наслаждаться всеми преимуществами Smart TV. С поддержкой Wi-Fi вы сможете легко подключаться к интернету и стримить видео прямо на экране без дополнительных устройств. Телевизор оснащен тремя HDMI-разъемами и двумя USB-портами, что обеспечивает удобство подключения разнообразных внешних устройств – от игровых консолей до флешек с личными медиафайлами. Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что гарантирует качественное звуковое сопровождение ваших любимых фильмов и передач. Благодаря возможности крепления на стену по стандарту VESA 200x100, Polarline может быть легко интегрирован в любой интерьер. Для тех, кто предпочитает устанавливать телевизор на поверхность, устройство имеет компактную подставку с общей массой всего 4,2 кг (вес без подставки – 4 кг). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а энергоэффективность устройства (41 Вт в рабочем режиме) поможет сэкономить электроэнергию. Модель 2019 года от бренда Polarline является надежным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения, функциональность и современный дизайн.

Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2019
Комплектация
пульт ДУ, настольная подставка, документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Android TV
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
16
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, Ethernet - RJ-45, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизор Polarline – это современное решение для вашего дома, идеально подходящее для любителей качественного изображения и удобства использования. С диагональю 32 дюйма и элегантным дизайном этот телевизор станет стильным дополнением любого интерьера. Оснащенный операционной системой Android TV, Polarline предлагает доступ к множеству приложений и контента, позволяя вам наслаждаться всеми преимуществами Smart TV. С поддержкой Wi-Fi вы сможете легко подключаться к интернету и стримить видео прямо на экране без дополнительных устройств. Телевизор оснащен тремя HDMI-разъемами и двумя USB-портами, что обеспечивает удобство подключения разнообразных внешних устройств – от игровых консолей до флешек с личными медиафайлами. Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что гарантирует качественное звуковое сопровождение ваших любимых фильмов и передач. Благодаря возможности крепления на стену по стандарту VESA 200x100, Polarline может быть легко интегрирован в любой интерьер. Для тех, кто предпочитает устанавливать телевизор на поверхность, устройство имеет компактную подставку с общей массой всего 4,2 кг (вес без подставки – 4 кг). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а энергоэффективность устройства (41 Вт в рабочем режиме) поможет сэкономить электроэнергию. Модель 2019 года от бренда Polarline является надежным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения, функциональность и современный дизайн.
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Отзывы


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