Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)
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Аксессуары для Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)
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Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 32PL14TC-SM(Smart)
Телевизор Polarline – это современное решение для вашего дома, идеально подходящее для любителей качественного изображения и удобства использования. С диагональю 32 дюйма и элегантным дизайном этот телевизор станет стильным дополнением любого интерьера. Оснащенный операционной системой Android TV, Polarline предлагает доступ к множеству приложений и контента, позволяя вам наслаждаться всеми преимуществами Smart TV. С поддержкой Wi-Fi вы сможете легко подключаться к интернету и стримить видео прямо на экране без дополнительных устройств. Телевизор оснащен тремя HDMI-разъемами и двумя USB-портами, что обеспечивает удобство подключения разнообразных внешних устройств – от игровых консолей до флешек с личными медиафайлами. Выходная мощность аудиосистемы составляет 16 Вт, что гарантирует качественное звуковое сопровождение ваших любимых фильмов и передач. Благодаря возможности крепления на стену по стандарту VESA 200x100, Polarline может быть легко интегрирован в любой интерьер. Для тех, кто предпочитает устанавливать телевизор на поверхность, устройство имеет компактную подставку с общей массой всего 4,2 кг (вес без подставки – 4 кг). Частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение динамичных сцен, а энергоэффективность устройства (41 Вт в рабочем режиме) поможет сэкономить электроэнергию. Модель 2019 года от бренда Polarline является надежным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения, функциональность и современный дизайн.
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