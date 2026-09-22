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Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32" HD LED Smart черный/серебристый купить с доставкой в Москве
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Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32" HD LED Smart черный/серебристый

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Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 1
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 2
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 3
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 4
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 5
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 6
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 7
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 8
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 9
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 10
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 11
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 12
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 13
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 14
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 15
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 16
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 17
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 18
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Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 21
Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 1
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 2
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 3
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  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 5
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  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 8
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 9
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 10
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 11
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 12
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 13
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  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 17
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 18
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 19
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 20
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 21
  • Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32&quot; HD LED Smart черный/серебристый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 730166
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Характеристики

Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Компонентный вход (Y/Pb/Pr); Композитный вход (AV); SCART; VGA (D-Sub); HDMI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
79х51х12
Вес, кг.
5

Описание товара Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32" HD LED Smart черный/серебристый

Телевизоры Polarline — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и практичности. Модель с диагональю 32 дюйма (81 см) представлена в элегантном черном цвете, идеально вписываясь в интерьер любого стиля. Телевизор оснащен разрешением 1366x768 пикселей и использует технологию подсветки экрана Direct LED, обеспечивая яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает просмотр комфортным и плавным. Благодаря поддержке Smart TV и Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к интернету и наслаждаться потоковым контентом на любимых платформах. Телевизор оборудован тремя HDMI и двумя USB портами для подключения различных мультимедийных устройств. Дополнительно, модель поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что обеспечивает доступ к большому количеству телеканалов без необходимости в дополнительном оборудовании. Возможность монтажить телевизор на стене с помощью крепления стандарта VESA 200x100 добавляет еще больше гибкости в планировке пространства. С весом 4,2 кг вместе с подставкой, телевизор Polarline является отличным выбором для тех, кто ищет доступное и функциональное решение для создания медиацентра в своем доме.

Отзывы о товаре Телевизор PolarLine 32PL55TC-SM 32" HD LED Smart черный/серебристый




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Характеристики
Бренд
Polarline
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2020
Комплектация
Полную комплектацию товара уточняйте у производителя
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
32
Диагональ экрана, см
81
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
720р (HD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Салют ТВ
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
нет
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
Компонентный вход (Y/Pb/Pr); Композитный вход (AV); SCART; VGA (D-Sub); HDMI
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
41
Страна производитель
Россия
Описание
Телевизоры Polarline — это сочетание современного дизайна, передовых технологий и практичности. Модель с диагональю 32 дюйма (81 см) представлена в элегантном черном цвете, идеально вписываясь в интерьер любого стиля. Телевизор оснащен разрешением 1366x768 пикселей и использует технологию подсветки экрана Direct LED, обеспечивая яркое и четкое изображение. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что делает просмотр комфортным и плавным. Благодаря поддержке Smart TV и Wi-Fi, пользователи могут легко подключаться к интернету и наслаждаться потоковым контентом на любимых платформах. Телевизор оборудован тремя HDMI и двумя USB портами для подключения различных мультимедийных устройств. Дополнительно, модель поддерживает цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T и DVB-T2, что обеспечивает доступ к большому количеству телеканалов без необходимости в дополнительном оборудовании. Возможность монтажить телевизор на стене с помощью крепления стандарта VESA 200x100 добавляет еще больше гибкости в планировке пространства. С весом 4,2 кг вместе с подставкой, телевизор Polarline является отличным выбором для тех, кто ищет доступное и функциональное решение для создания медиацентра в своем доме.
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Доставка
Отзывы


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