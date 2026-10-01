Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Starwind SW-LED24SG304 черный
Starwind SW-LED24SG304 – это яркий и красочный телевизор с богатым набором функций Smart TV. Экран девайса подходит для любых целей: просмотра динамичных спортивных передач, фильмов в хорошем качестве и актуальных видеоигр. Это достигается благодаря частоте обновления дисплея 60 Гц, формату изображения HD c максимальным разрешением до 1366х768 и широкими углами обзора по вертикали и горизонтали – до 178 градусов. Картинка Starwind SW-LED24SG304 выглядит насыщенной, сочной, но остаётся сбалансированной и реалистичной. Взаимодействие с интерфейсом прибора облегчает наличие виртуального ассистента Алисы, которая выполняет большой набор голосовых команд. Она не только ищет подходящие названия по стриминговым платформам, но также может переключить трек, показать актуальную погоду или завести будильник.
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