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Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)

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Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 1
Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 2
Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 3
Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
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  • Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 2
  • Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 3
  • Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 275715
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Аксессуары для Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45)
Выходы
коаксиальный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х12
Вес, кг.
5.5

Описание товара Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)

Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH7011T выполнена в белом цвете, обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, родительским контролем, гостиничным режимом.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32LH7011T(Smart,белый)




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2, Ethernet (RJ-45)
Выходы
коаксиальный
Поддержка DLNA
да
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Тип экрана
LED
Комплектация
телевизор, документация, пульт ДУ, упаковка
Цвет
белый
Диагональ, дюймы
32
Развернуть
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH7011T выполнена в белом цвете, обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), поддержкой Smart TV, операционной системой Android, родительским контролем, гостиничным режимом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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