Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор BBK 32LEX-7233/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ черный
Телевизор BBK с диагональю 32 дюйма (81 см) является отличным выбором для тех, кто ищет надежное и функциональное устройство. Выполненный в элегантном черном цвете, этот телевизор станет стильным дополнением любого интерьера. Экран с разрешением 1366x768 и поддержкой стандарта HDTV 720p (HD) обеспечивает четкую и яркую картинку. Благодаря технологии Direct LED изображение отличается равномерной подсветкой и хорошей контрастностью. Этот телевизор оснащен операционной системой Яндекс ТВ, что позволяет использовать широкий спектр приложений и сервисов Smart TV. Поддержка Wi-Fi обеспечивает легкое подключение к интернету, открывая доступ к потоковому видео, новостям и множеству других онлайн-ресурсов. Наличие цифровых тюнеров DVB-T2 и DVB-S2 гарантирует прием цифрового эфирного и спутникового телевидения. Аудиосистема с выходной мощностью 20 Вт обеспечивает качественное звучание, дополняя хорошим звуком визуальное восприятие. Для подключения внешних устройств телевизор оснащен двумя HDMI и двумя USB портами, что делает его универсальным устройством для различных мультимедийных задач. Страна производитель телевизора — Китай, что гарантирует высокое качество и надежность устройства, подтвержденные брендом BBK.
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