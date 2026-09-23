Top.Mail.Ru
Телевизор LEFF 32" 32F240S купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телевизор LEFF 32" 32F240S

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телевизор LEFF 32&quot; 32F240S - фото 1
Телевизор LEFF 32&quot; 32F240S - фото 2
Телевизор LEFF 32&quot; 32F240S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32F240S - фото 1
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32F240S - фото 2
  • Телевизор LEFF 32&quot; 32F240S - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 890 руб. 
Начислим 159 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 587099
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Телевизор LEFF 32" 32F240S
9 890 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор LEFF 32" 32F240S



Характеристики

Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Размеры в упаковке, см
79х50х12
Вес, кг.
4.1

Описание товара Телевизор LEFF 32" 32F240S

Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.

Отзывы о товаре Телевизор LEFF 32" 32F240S




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
LEFF
Тип товара
Телевизоры
Описание
Обеспечивает комфортный просмотр благодаря 32-дюймовому экрану с разрешением 1920x1080 пикселей, на котором отображается детализированная картинка с реалистичной цветопередачей. Имеет черный цвет корпуса и изящную подставку, благодаря чему легко впишется в любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор LEFF 32" 32F240S - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 9890 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...