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Телевизор Asano 32" 32LH1010T купить с доставкой в Москве
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Телевизор Asano 32" 32LH1010T

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Телевизор Asano 32&quot; 32LH1010T - фото 3
Телевизор Asano 32&quot; 32LH1010T - фото 4
Телевизор Asano 32&quot; 32LH1010T - фото 5
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2019
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
28
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Количество HDMI
3
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  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1010T - фото 4
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1010T - фото 5
  • Телевизор Asano 32&quot; 32LH1010T - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 220 руб. 
Начислим 164 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 275713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Телевизор Asano 32" 32LH1010T
10 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Аксессуары для Телевизор Asano 32" 32LH1010T



Характеристики

Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
Dolby Digital, стереозвук
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH1010T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
28
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
48
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
80х50х13
Вес, кг.
5.3

Описание товара Телевизор Asano 32" 32LH1010T

Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH1010T обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), объемным звучанием, гостиничным режимом, родительским контролем.

Отзывы о товаре Телевизор Asano 32" 32LH1010T




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Характеристики
Бренд
Asano
Тип товара
Телевизоры
Входы
AV, компонентный, VGA, HDMI x3, USB x2
Выходы
коаксиальный
Особенности звука
Dolby Digital, стереозвук
Поддержка DLNA
нет
Поддержка HDR
нет
Поддержка телевизионных стандартов
PAL/SECAM
Разрешение, пикселей
1366x768
Серия
Asano 32LH1010T
Тип экрана
LED
Год выпуска
2019
Развернуть
Комплектация
телевизор, документация, кабель питания, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
28
Частота обновления, Гц
60
HD-формат
HD
Поддержка 3D
нет
Поддержка Smart TV
нет
Поддержка Wi-Fi
нет
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
14
Разъемы аудио- / видеовходы
AV-вход, USB Type-A x 2, вход HDMI x 3, выход аудио цифровой коаксиальный, выход на наушники, композитный видеовход, компонентный видеовход, слот CI/CI+
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200x100
Энергопотребление при работе, Вт
48
Страна производитель
Китай
Описание
Телевизор Asano оснащен экраном с диагональю 80 см. Модель Asano 32LH1010T обладает экраном с разрешением 1366x768 (HD), объемным звучанием, гостиничным режимом, родительским контролем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Asano 32" 32LH1010T - данный товар вы можете купить по цене 10220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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