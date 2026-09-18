Телевизор Polarline 32PL12TC
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Аксессуары для Телевизор Polarline 32PL12TC
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM21211 наклоный VESA 100 чёрный
-
В наличииЦена 2 060 руб.515 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM2241 наклонно-поворотный VESA 200 чёрный
-
В наличииЦена 800 руб. 1 465 руб.200 руб. в СплитКронштейн OneForAll WM4241 наклонно-поворотный VESA 200
Характеристики
Описание товара Телевизор Polarline 32PL12TC
Телевизор Polar Music International A.B. — это умное сочетание стильного минимализма и удобного функционала для пользователей, ищущих надежное и доступное решение для домашнего использования. Бренд Polar выпустил эту модель в 2019 году, сосредоточив внимание на базовых потребностях потребителей, предлагая качественное изображение и удобство в эксплуатации. С диагональю 32 дюйма и разрешением экрана 1366x768, этот телевизор предлагает четкое и насыщенное изображение, подходящее для просмотра различных видов контента. Частота обновления экрана составляет 60 Гц, что обеспечивает плавность изображения при просмотре телепередач и фильмов. Телевизор поддерживает крепление на стену благодаря совместимости со стандартом VESA 200x100, что позволяет экономить место и адаптировать устройство под любой интерьер. Вес модели без подставки составляет всего 4 кг, а с подставкой — 4,2 кг, что обеспечивает легкость установки и перемещения. По части подключения, телевизор оснащен тремя HDMI-портами и двумя USB-портами, что значительно расширяет возможности подключения дополнительных устройств. Отсутствие поддержки Wi-Fi и Smart TV компенсируется простой и интуитивно понятной эксплуатацией, которая подойдет пользователям, предпочитающим традиционное телевидение или использование внешних медиаплееров. Аудиосистема телевизора обладает суммарной выходной мощностью в 16 Вт, что обеспечивает чистое воспроизведение звука для комфортного просмотра контента. Энергопотребление в 41 Вт делает эту модель энергоэффективной и экономичной в использовании. Телевизор Polar Music International A.B. станет отличным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с базовыми функциями и стильным дизайном.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 10 300 руб.2575 руб. в СплитТелевизор BBK 32LEX-7244/TS2C 32" HD LED Smart Яндекс.ТВ белый
-
В наличииЦена 12 040 руб.3010 руб. в СплитТелевизор BQ 40F40B Black
-
В наличииЦена 13 350 руб.3338 руб. в СплитТелевизор Polarline 40PL51TC
-
В наличииЦена 13 970 руб.3493 руб. в СплитТелевизор BBK 40" 40LEM-1033/FTS2C (B) черный LED FULL HD 60Hz D...
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 32 2026 ELA5880RU 32" (L32MB-ARU KZ)
-
В наличииЦена 17 720 руб.4430 руб. в СплитТелевизор TCL 32S4K-UZ 32" QLED HD черный
-
В наличииЦена 17 810 руб.4453 руб. в СплитТелевизор TCL 32S5K-RU 32" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 18 200 руб.4550 руб. в СплитТелевизор Samsung 32" UE32H5000FUXRU LED
-
В наличииЦена 19 070 руб.4768 руб. в СплитТелевизор Digma 43" DM-LED43UBB41 Android TV Frameless Metal тем...
-
В наличииЦена 20 360 руб.5090 руб. в СплитТелевизор TCL 40S5K 40" QLED FULL HD черный
-
В наличииЦена 20 810 руб.5203 руб. в СплитТелевизор Xiaomi TV A 43" FHD 2026 L43MB-AFRU черный DLED FHD 60...
-
В наличииЦена 21 610 руб.5403 руб. в СплитТелевизор LG LED 32LQ63006LA.ARUG 32"
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Проекторы, экраны, аксессуары, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Отзывы о товаре Телевизор Polarline 32PL12TC